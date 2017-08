“El Plan Fiscal no es un menú de cafetería”, dice presidente de la JCF

RIO GRANDE – El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, dijo el viernes que a su entender no le corresponde a la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA invalidar unos 842 nombramientos que el Gobierno de Puerto Rico considera ilegales.

“¿Nosotros ejecutar las cesantías? Ajá. Eso un tema gerencial y nosotros no vamos a entrar en temas gerenciales. Yo entiendo que eso es un tema de gerencia y por lo tanto le corresponde al Gobierno”, dijo Carrión tercero a preguntas de la prensa.

Carrión tercero refirió al gobernador la pregunta de cómo la JCF tiene potestad para invalidar unos nombramientos, pero no para recomendar la reducción de jornada laboral.

De otra parte, el presidente de la JCF expresó que al momento la reducción de la jornada laboral se resolverá en los tribunales.

“Según están las conversaciones hoy, vamos a tener que ir al Tribunal. Recuerden que el Plan Fiscal es uno, no es un menú. No es un tema de cafetería donde yo cojo lo que quiero. Porque si permitimos que solamente se escoja lo simpático, pues entonces los bonistas van a querer lo mismo. Es un Plan Fiscal y tenemos que implantarlo en su totalidad. Eso fue lo acordado”, expuso.

Sobre el tema del nombramiento de una especie de síndico en el Departamento de Hacienda, Carrión tercer expresó que al momento no han tomado una determinación final sobre el particular.

“Las diferencias que el gobierno y nosotros hemos tenido son por el ‘score’ que ellos le quieren dar a las medidas que quieren implantar. Nosotros queremos ser lo más correctos posible y todo lo que acordemos tiene que estar basado en datos. Si esta medida da tanto, pues la adjudicamos. Pero no es que digan que creen que tal medida dejará tanto, porque los que vivimos en Puerto Rico sabemos que se dice que los recaudos serán tantos y llega el día y no pasa”, expuso.

“Si empezamos con la reducción de la jornada y de repente el gobierno instituye otras medidas que den el número, pues inmediatamente pudiésemos revisar el tema de la jornada laboral y cesa. Eso lo hacemos ahora, para eso no hay que llegar a ningún acuerdo”, añadió.

Finalmente, el presidente de la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA expresó preocupación por el discurso público del Gobierno de que tiene liquidez y por ende no hay que implantar la reducción de jornada, mientras que en el Tribunal Federal se intenta convencer a la jueza Taylor Swain y a los acreedores de que no hay fondos suficientes para cumplir con las deudas.

“Manifestar de que no tenemos que hacer algo que se acordó y que es un elemento integral del Plan Fiscal porque hay este dinero, entonces abre la puerta para interpretaciones erróneas de parte de otras personas a las cuales les debemos dinero. Entonces ellos podrían pedir que abran la puerta para no aceptar la parte de Plan Fiscal que le afecta a ellos. Por lo tanto, el argumento de que como tenemos esto no podemos hacer esto otro no es válido para impedir la limitación a la jornada laboral”, expuso.

Carrión tercero fue uno de los oradores de la Convención de la Asociación de Contratistas Generales que se celebró en el Hotel Wyndham en Rio Grande.