El plan fiscal demuestra que el gobernador fue quien propuso la reducción de la jornada laboral según Héctor Ferrer

SAN JUAN – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, los senadores, Aníbal José Torres y Rossana López, y el representante Jesús Santa, alegaron el martes, que el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló, aceptó la reducción de la jornada laboral y la eliminación del Bono de Navidad de los empleados públicos.

“El gobernador Rosselló puede decir lo que desee sobre este asunto, pero jamás podrá cambiar los hechos. En el día de hoy, le presentamos al pueblo de Puerto Rico la evidencia que el gobernador, Ricardo Rosselló ha tratado de ocultar engañando a los puertorriqueños. El Gobernador dijo que no acatará la recomendación de la Junta de Control Fiscal (JCF) para una reducción de la jornada laboral, pero no le confesó al País que fue él quien aceptó la resolución y la celebró. Ricardo Rosselló no solo aceptó en su Plan Fiscal la reducción de la jornada laboral, sino que también aceptó la eliminación del Bono de Navidad para asegurar la liquidez del gobierno”, sostuvo Ferrer Ríos en declaraciones escritas.

El grupo del PPD se suscribió a la Resolución adoptada por la JCF, y celebrada por el gobernador el 13 de marzo de 2017, aceptándolo como su plan, donde se plasmó la reducción de la jornada laboral y la eliminación del Bono de Navidad de los empleados públicos para poder lograr economías.

Expuso que la Resolución contiene la propuesta de reducción de jornada laboral de cuatro días para los empleados de la Rama Ejecutiva y de dos días para los maestros y personal de otras agencias, que según los estimados del propio gobierno podría generar ahorros mensuales de entre 35 y 40 millones. Además, establece la eliminación del Bono de Navidad durante el año fiscal 2018.

“La realidad es que el Gobernador ha sido irresponsable e insensible con el pueblo de Puerto Rico. Ricardo Rosselló aceptó en blanco y negro la desgracia de los empleados públicos. El plan fiscal celebrado por Ricardo Rosselló no solo contempla la reducción de la jornada laboral, sino que también establece las fechas en que debía iniciarse el proceso”, denunció Torres.

Por su parte, la senadora Rossana López señaló y evidenció que el gobernador en su Plan Fiscal sometió la disminución de las pensiones en los Sistemas de Retiro.

Ferrer expresó que “el Gobernador ha realizado un espectáculo mediático enviando cartas al Presidente de Estados Unidos y diciendo que desafiará la decisión de la JCF. Ricardo Rosselló pretende señalar a la Junta como la responsable de toda esta situación, cuando fue él quien aceptó las medidas en contra de nuestros servidores públicos. Señor Gobernador, me reitero a su disposición para colaborar en los esfuerzos para evitar el colapso de nuestra economía y de nuestro País. El PPD ha presentado varias propuestas para evitar que nuestros trabajadores carguen con la responsabilidad económica del gobierno. Estamos dispuestos a trabajar por el bien y el futuro del País”, afirmó el líder popular.