El ministro de Defensa responde a Trump: “Defenderemos la soberanía de Venezuela”

El régimen captura a los dos cabecillas del asalto al fuerte militar de Valencia

El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se refirió en la noche del viernes a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien no descartó una operación militar en Venezuela. “Esto es un acto de locura, de supremo extremismo. Hay una élite extremista que gobierna Estados Unidos. No sé qué va a pasar en el mundo, si es que se va a acabar con la humanidad, con el planeta tierra y sus recursos naturales. Con las actuaciones de este gobierno extremista, de estas élites económicas no sabremos cuál va a ser el paradero del mundo en los próximos años. Como soldado junto a las fuerzas armadas estaremos en primera fila defendiendo los intereses y la soberanía de Venezuela”.

ue un día especialmente movido con Estados Unidos. El jueves el presidente venezolano Nicolás Maduro había anunciado que intentaría comunicarse por teléfono con su homólogo norteamericano en un esfuerzo para recomponer las deterioradas relaciones bilaterales. La Casa Blanca confirmó la gestión e informó en un comunicado que Trump decidió plantar a Maduro porque no permite elecciones libres, se ha negado a liberar a los prisioneros políticos y viola los derechos humanos de sus opositores. “El presidente Trump conversará con el líder de Venezuela una vez que la democracia sea restaurada en ese país”.