SAN JUAN – La secretaria de Educación, Julia Keleher, anticipó el domingo un comienzo de clases complicado, por los cambios que entran en vigor.

“Mañana será un día de transformación; de conocer cómo realmente han trabajado todos en la cadena de mando e ir ajustando el sistema y rindiendo cuentas. Todo el mundo tendrá que responder por lo que se le hizo responsable. Estamos transformando el sistema totalmente y estoy clara que eso puede provocar resistencia y confusión. Pero, de lo que estoy segura es de que, al final, tendremos un sistema funcional, justo, objetivo en el que estaremos trabajando todos con un mismo norte: el bienestar del estudiante”, dijo Keleher en declaraciones escritas.

Sobre la matrícula, Keleher indicó que el, sábado, había un total de 314,874 estudiantes matriculados confirmados. Mientras, existen alrededor de 22,000 solicitudes de matrícula en línea (MEL) en proceso de ser aprobadas por los directores, por lo que este número no es necesariamente final.

En cuanto a los maestros, al momento hay cerca de 24 mil maestros asegurados. Aparte, existen 3,108 transitorios.

“Creo que tenemos maestros de más. En este momento hay un estimado de un maestro por cada 11 estudiantes. Lo que puede suceder es que no estén ubicados donde deberían pues, al mismo tiempo, hay 273 escuelas con matrícula mayor a la estimada, pero 800 con menos de la esperada. Esto, debido a que los padres, madres o encargados decidieron matricularlos en las escuelas que entendieron mejor para los estudiantes y no necesariamente donde nosotros proyectamos que irían”, explicó Keleher.

Aparte de lo anterior, existe la posibilidad de que algunos maestros no se presenten mañana a sus salones de clases por razones de jubilaciones, peticiones de traslados, destaques, renuncias, fallecimientos, retiros, abandono de servicio, licencias o medidas cautelares que no pudieron ser registradas durante la organización escolar realizada en mayo pasado.

“Pero lo que pasó este verano no lo vamos a repetir. Tenemos que cambiar el proceso de reclutamiento. Fue un caos y no sumó nada. De hecho, esta semana vamos a repasar todo este proceso, pedir cuentas y hacer los ajustes necesarios para continuar con la transformación. Esto va a ser otra cultura de trabajo, como ya se ha demostrado desde hace varios meses”, añadió.

Sobre el tema de seguridad, al día de hoy, las 612 escuelas que recibían los servicios (luego del rediseño de planteles) durante el año pasado continuarán obteniéndolos a partir del lunes, 14 de agosto y hasta el 31 de este mes.

Mencionó que entre las 612 escuelas, 565 serán atendidas por la empresa Génesis. Mientras, 47 escuelas recibirán servicios de seguridad a través de municipios.

Señaló que de los nueve municipios que ofrecían seguridad a las escuelas durante el pasado año escolar, solo seis confirmaron, al pasado viernes, su disponibilidad para ofrecer estos servicios a partir de este lunes. Estos son los municipios de Cidra, Jayuya, Orocovis, Comerío, Villalba y Coamo.

“Los municipios de Lares, Santa Isabel y Aguada informaron no estar disponibles para brindar los servicios este lunes. Sin embargo, dichos municipios indicaron que evaluarán la posibilidad de ofrecer los servicios desde el mes de septiembre en adelante. Las escuelas ubicadas en estos municipios contarán con el servicio de la empresa Génesis a partir del inicio de clases”, expuso.

Por otro lado, informó que 105 escuelas continuarán siendo atendidas por personal de la seguridad escolar del DE.

“Estamos trabajando fuertemente para terminar de recopilar todos los datos que nos den los padres, madres y encargados a través de la matrícula en línea para, a partir del primero de septiembre, implementar, en conjunto con las agencias de ley y orden estales y federales, la estructura final de seguridad para el año escolar”, declaró la secretaria.

Señaló que para este año el presupuesto de seguridad en el DE asciende a los 20.5 millones de dólares.

Por otro lado, la secretaria de Educación informó que todos aquellos niños cuyos padres, madres o encargados realizaron sus correspondientes matrículas y solicitaron el servicio de transportación, contarán con el mismo a partir del 14 de agosto.

Por eso también ha sido importante el proceso de matrícula a tiempo. La transportación es un elemento complejo que necesita de muchos datos y estrategia para componer rutas efectivas en todo el sentido de la palabra”, concluyó.

Reforma al Departamento de Educación forma parte de la nueva agenda legislativa

FAJARDO – Uno de los asuntos que ocupará a la Asamblea Legislativa en el nuevo año fiscal, será la reforma al Departamento de Educación, dijo el gobernador Ricardo Rosselló, este domingo, al culminar la convención del Partido Nuevo Progresista.

Rosselló dijo que “se trabajará en la reforma educativa, y algunos proyectos puntuales. Hay compromiso de hacer un cambio grande. Lo cierto es que se necesitan una serie de herramientas”.

Otra de las agencias que trabajará cambios fundamentales es el Departamento de Hacienda, donde se proponen elaborar un Código de Rentas Internas más simple. “El secretario de Hacienda ha estado trabajando en esa dirección junto al presidente de la Comisión de Hacienda”, expuso el Mandatario.

Una de las iniciativas es “poder viabilizar créditos en Hacienda, para que reintegros no cobrados se puedan aportar a deudas en cualquier en otra agencia”, indicó Rosselló.

En otras iniciativas, quieren trabajar con varios sectores, como el de la tercera edad. “Vamos a hacer esfuerzos con fondos federales que no se están utilizando en este momento”, mencionó.

Además, se proponen consolidar y agrupar agencias y programas para hacerlo “más ágil”.

Desarrollo Económico,

En cuanto al ‘Frente por Puerto Rico’, el Primer Ejecutivo dijo que la respuesta “ha sido muy positiva. Hablo del pueblo en general. Me he podido encontrar en diversas actividades en las que he estado participando, a gente y organizaciones que quieren participar, ser parte de la solución, que internalizaron el asunto. Que entienden que nos jugamos el futuro de Puerto Rico”.

Rosselló dejó establecido que “en algunos asuntos medulares que nos jugamos la posición de Puerto Rico, hay que dejar las diferencias a un lado. Puede haber diferencia sobre los mecanismos específicos a utilizar para la reforma en términos de la contribución federal. El riesgo que corremos ahora es que no se considere a Puerto Rico bajo esa reforma federal. De no considerarse, al Puerto Rico ser foráneo (sic) para propósitos de impuestos, sería devastador para nuestra economía”.

Al gobernador le interesa poder ir con una sola voz y que Puerto Rico se considere. Porque si no, sería un impacto para la jurisdicción que tiene cinco millones de ciudadanos estadounidenses.

Puntualizó que “eso no es un salvavidas, porque puede haber preocupación en el Congreso de que implique más dinero. Esto es una reforma estructural. Por lo tanto, no conlleva capital. Dejar a Puerto Rico afuera pudiese provocar que hubiese que tomar un salvavidas para Puerto Rico en el futuro. Hemos escuchado congresistas muy dispuestos a escuchar”.

Sostuvo que tiene grandes expectativas de cara a la primera de las reuniones, que será el 22 de este mes, que incluirá el sector privado, la academia y el gobierno, anticipó.