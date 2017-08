Don Omar se despide de los escenarios con magna gira

SAN JUAN – El artista del género urbano Don Omar anunció el jueves el inicio en Puerto Rico de su magna gira “Forever King… The Last Tour”, que marcará su retiro de los escenarios. “Para nuestra empresa Spanish Broadcasting System es un placer haber podido finiquitar una negociación donde el artista Don Omar dejó muy claro la consideración a su pueblo dada la situación económica que atraviesa Puerto Rico en estos momentos. Compartiendo su talento como su mejor regalo de Navidad, estamos abriendo 3 funciones consecutivas y Don Omar está listo para entregarse a su público y celebrar su despedida con su patria. Es un honor ser parte de un momento histórico para el artista Don Omar y Puerto Rico y le agradecemos tanto a él como a los puertorriqueños el permitirnos crear y llevar el mejor entretenimiento”, expresó en declaraciones escritas Lucas Piña, Senior Vice President SBS Entertainment. El intérprete de “Danza Kuduro” realizará la serie de conciertos este 15, 16 y 17 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Siendo ésta una época tan significativa en su carrera, el máximo exponente de la música urbana ha decidido regalarle a su público la oportunidad de poder estar junto a él a precios nunca antes vistos, añadió. Boletos desde .99 centavos estarán a la venta, mientras duren, en un evento especial el sábado, 9 de septiembre en la boletería del Coliseo de Puerto Rico. “Los interesados deberán llegar hasta el conocido Choliseo a las 7:00 de la mañana y tendrían la oportunidad de adquirir hasta 2 boletos por persona, a dicho precio, esto como un regalo de Navidad del propio artista, tras su amplio deseo de despedirse rodeado de su fiel fanaticada”, señaló. La gira, producida por la compañía líder en eventos de entretenimiento en Puerto Rico y Estados Unidos, SBS Entertainment, marca el final de la más de 15 años de carrera musical que ha logrado cautivar cada país del mundo entero. Los boletos a precios regular para las tres funciones de “Forever King… The Last Tour”, estarán a la venta a partir de las 10:00 de la mañana del sábado, 9 de septiembre, y a petición del artista, los mismos serán a precios accesibles para la ciudadanía. Los mismos estarán a la venta en Ticket Pop o en la boletería del Coliseo de Puerto Rico. Para más detalles puede acceder a ticketpop.com o comunicarse al 787-294-0001.