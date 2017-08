Dolores, el pueblo argentino que pagó 300 mil dólares para que Luis Fonsi cante ‘Despacito’

La ciudad invierte hasta el 7% de su presupuesto anual para celebrar su bicentenario

Dolores cumplió 200 años y decidió tirar la puerta por la ventana. No era para menos. Dolores es una ciudad orgullosa de su pasado porque se considera “el primer pueblo patrio”. En 1817, cuando fue fundado a 200 kilómetros de Buenos Aires, Argentina llevaba un año como país independiente. Eran tiempo difíciles: los indios arrasaron el pueblo cinco años después. Hasta que en 1827 los criollos volvieron y se quedaron allí para siempre. El actual intentende, Camilo Etchevarren, quiso entonces recordar con toda la pompa el bicentenario. Pensó cuál era el músico del momento y decidió contratar para el cierre de las celebraciones a Luis Fonsi. El puertorriqueño viajó a Dolores el 21 de agosto y cantó Despacito, para felicidad de todos los presentes. El problema fue la cuenta. La oposición al intendente denunció que el municipio tuvo que pagar 300 mil dólares al cantante, como parte de una fiesta cuyos gastos finales ascendieron hasta 1,7 millones de dólares, según los cálculos de los partidos rivales a Etchevarren.

La suma pareció elevada a los conejales opositores porque representó casi el 7% de los 17,6 millones de presupuesto anual que maneja el municipio, que tiene poco más de 30.000 habitantes. La financiación de la fiesta terminó por enfrentar al intendente, del oficialista Cambiemos, con el peronismo local. “Si esas cifras son reales quiero ver los contratos que existen para que se certifique que esto es así. No le queremos poner precio al artista, cada uno sabe cuánto vale su trabajo. A mí no me interesa eso, me interesa cómo se gasta la plata de los dolorenses. Su arte no está comprometido, sino la gestión del intendente”, dijo el conejal del Frente Renovador, Ricardo Ghiglione, al diario Letra P.