Denuncian alegada sobreestimación en recaudos de Turismo

“Durante el trámite de esta Resolución, nos dimos a la tarea de investigar la inmensa mayoría de las transacciones fiscales y administrativas que realizó la pasada gerencia de la CTPR, incluyendo los números, cifras y datos que utilizaron para desarrollar su presupuesto para el año fiscal 2016-17. Para nuestra sorpresa, nos percatamos que, no sólo sobreestimaron los ingresos por concepto del impuesto hotelero, así como de los juegos de azar en $4 millones, o 3.5 por ciento, tampoco hicieron los correspondientes ajustes presupuestarios, obligando a la administración actual a realizar los mismos durante estos primeros seis meses que le corresponde al año fiscal preparado por la administración anterior. Esto fue un acto de irresponsabilidad fiscal”, puntualizó Alonso Vega en relación al Informe Final de la Resolución de la Cámara 21.

“El gran problema con esta data que descubrimos es que no sólo falló la pasada administración en estimar correctamente las tendencias e ingresos, es que aun sabiendo el déficit no se hizo ninguna acción para mitigar esta irresponsabilidad fiscal y administrativa. Ante esto, estamos evaluando citar a funcionarios de esa administración para que nos expliquen porque no hicieron nada”, añadió.

Alonso Vega adelantó que estará evaluando legislación para que la actividad turística este de la mano de los recaudos y que la CTPR cuente con los recursos necesarios para impulsar este importante sector de la economía.