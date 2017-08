Defiende exgobernador García Padilla compra del helicóptero para ambulancia aérea

COAMO – El exgobernador Alejandro García Padilla defendió, este domingo, la adquisición de un helicóptero a finales del cuatrienio pasado, para que el gobierno ofreciera el servicio de ambulancia aérea y de paso, cuestionó la alianza público privada que anunció la Administración Rosselló.

“Respeto que es opción del gobierno depender de la empresa privada para el servicio de rescate y de ambulancia aérea, aunque es más caro y se está a merced de que el ente privado dé el servicio. Ahora bien, no es necesario mentir, y decir que el helicóptero comprado no tiene permiso para ser usado. Si no tuviera licencias, tampoco la empresa privada lo podría volar”, sentenció el exmandatario popular.

García Padilla agregó que el contrato anunciado este domingo, deja claro que comprar el helicóptero fue lo correcto.

“En dos años y medio, le habrán pagado a una empresa privada más de lo que vale la aeronave. Es decir, le van a dar el helicóptero y encima de eso, en dos años y medio le van a pagar más de lo que el helicóptero vale”, denunció el abogado. .

El también exsenador sostuvo que un grupo de legisladores populares reveló este domingo una supuestas razones del Gobierno para no utilizar el helicóptero adquirido durante du Administración.

“Estas denuncias sobre un contrato multimillonario con la empresa Aeromed, así como reportes de prensa reseñando cómo el gobierno no ha utilizado el helicóptero por razones políticas, son elocuentes. Sin embargo, por encima de cualquier consideración, lo importante es que la nave esté al servicio de nuestra gente. La vida de una persona no puede estar sujeta al juego político de algunos”, estableció García Padilla.