Comisión verificará denuncias de supuesta competencia desleal en la venta de gas licuado

EL CAPITOLIO – Como parte del análisis de la Resolución de la Cámara 54, para investigar las medidas que está tomando el Departamento Asuntos del Consumidor (DACO) para evitar la especulación y el aumento en el precio de la gasolina y el gas licuado, la representante y presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, Yashira Lebrón Rodríguez, indicó el martes, que buscará reunirse a la mayor brevedad con el secretario Michael Pierluisi, para verificar las denuncias de competencia desleal hechas en vista pública por parte de la Federación de Distribuidores de Gas Licuado (FEDI Gas).

En la continuación de las vistas públicas sobre la medida, el dirigente de FEDI Gas, Carlos Jurado, sostuvo que una gran cantidad de distribuidores de gas licuado están atados a compañías por el compromiso del financiamiento que les ofrecen para adquirir los cilindros y hasta los vehículos que utilizan para transportar el producto.

“Es a base de préstamos. Le dan un préstamo y se ven obligados a tener un contrato de exclusividad con esas compañías. Cuando no pueden cumplir con los pagos pierden sus negocios, casas, y activos porque han entrado en algún tipo de contrato y no pueden cumplir con él, y le es imposible moverse a otras compañías de competencia”, dijo Jurado en declaraciones escritas.

A esos efectos, la representante Lebrón Rodríguez indicó que estaría solicitando en el día de hoy una reunión con el Secretario de DACO para discutir de qué manera se puede trabajar esta situación.

“Esto afecta grandemente el precio del gas porque ellos no pueden entrar en ningún tipo de competencia o hacer negociación con cualquier compañía que le dé un mejor precio. Se ven con las manos atadas. Pero como no estoy clara en el ámbito legal como se trabajaría, me estaría reuniendo en los próximos días, no más tardar del viernes, con el secretario de DACO”, expresó la legisladora.

De otra parte, el gerente general de Puma Energy Caribe, L.L.C., Víctor Domínguez, opinó que los precios se establezcan según los distintos elementos como lo son costos de adquisición del gas licuado, operacionales, inversión en las facilidades, esquemas contributivos, expectativas de ganancia y competitividad.

“En el 2017, la Comisión de Servicio Público (CSP), aprobó una solicitud de enmienda de franquicia que posee Puma Energy para la producción, importación y venta de gas licuado y validó la solicitud que hiciera la compañía para establecer una planta embotelladora. Estará ubicada en el Parque Industrial Lucchetti, en Bayamón. La misma dará oportunidad a suplir el segmento de cilindros de 100 libras. Segmento que aún no se ha beneficiado de competitividad que trae un nuevo competidor”, dijo el gerente comercial de la empresa Alejandro Santiago.

Aunque fueron citadas las compañías Emprire Gas y Tropi Gas para comparecer hoy a testificar, Emprire Gas llegó al finalizar la vista pública y Tropi Gas no se presentó o excusó por segunda vez luego de ser debidamente citado. Por lo que la representante Lebrón Rodriguez adelantó que de no comparecer Tropi Gas a una tercera citación a vista pública, tendrá que ser citado so pena de desacato.

Los precios promedios de los cilindros de 15, 17 y 20 libras cuestan 16.36 dólares, 15.84 dólares y 16.32 dólares respectivamente.