Cámara aprueba reforma a los Sistemas de Retiro del Gobierno

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes aprobó el viernes el Proyecto del Senado 603 que crea la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”.

El proyecto busca reformar los sistemas de retiro de los empleados del gobierno y de los maestros que entraron en el Sistema de Retiro desde el año 2014 en adelante. Esto según la realidad económica fiscal y las disposiciones del Plan Fiscal para Puerto Rico, conforme al “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, “PROMESA”.

A su vez, dispone que la obligación de pagar las pensiones que no se puedan cubrir del Sistema de Retiro del Gobierno Central, la Judicatura y de Maestros recaiga en el Fondo General. Esto, a través del sistema “pay as you go”. Así lo informó la representante Lourdes Ramos Rivera, presidenta de la Comisión de Sistema de Retiro de la Cámara.

“De no aprobarse el proyecto, nuestros retirados quedarían desprovistos de sus pensiones, con las consecuencias que supone para ellos, así como para el Gobierno y la sociedad en general. Reitero mi compromiso de combatir la reducción de pensiones del 10% y la jornada laboral. Espero que no tengamos que llegar a los Tribunales. Pero le decimos a la Junta de Control Fiscal que los ciudadanos se respetan”, dijo al concluir sus expresiones.

De otra parte, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 1164, que crea la nueva “Ley para la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF)”, mediante el cual se establece el marco legal local para la reestructuración del Banco bajo el Título VI de “PROMESA”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”, el representante Antonio “Tony” Soto Torres, señaló que es evidente la situación de insolvencia del BGF, por lo que se tiene que liquidar su operación, pero a la misma vez, ser responsables con los acreedores que tiene.

Por consiguiente, indicó “que se está creando una autoridad y un fideicomiso que serán los responsables de asumir esas acreencias y hacer la gerencia de los cobros de aquellas deudas que tiene el BGF”. Añadió que se incluyó una enmienda para limitar la exposición que tienen los municipios a litigios por la falta de liquidez del Banco, además de poder negociar las deudas con los contratistas.

“Hay 300 millones de dólares que el BGF retiene en ‘escrow’. Sin embargo los municipios están pagando intereses a razón de la totalidad de los 2,000 millones de dólares . Por lo que el pago de los intereses van a ser sobre ese principal de 1,700 millones de dólares, que configura como enmienda en el Proyecto”, dijo.

En otro asunto, fue favorecida la Resolución de la Cámara 332, del representante Soto Torres, que ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Cuerpo realizar un estudio en torno al estado y situación de las escuelas del Departamento de Educación del Distrito Representativo 6 (Guaynabo, Cataño, Bayamón), incluyendo los servicios, facilidades y ofrecimientos de los diversos programas de educación con la finalidad de conocer si los mismos cumplen con los parámetros estatales y federales.

Asimismo, fue avalada la Resolución de la Cámara 353, del representante Félix Lasalle Toro, que ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara investigar el campo de la seguridad informática en Puerto Rico y las nuevas tecnologías que pueden ayudar al Gobierno para salvaguardar la información confidencial que maneja y la seguridad e integridad de los componentes de los sistema de información.

De igual modo, fue aprobada la Resolución de la Cámara 364, del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, cuyo fin es investigar las alternativas que tienen los municipios que se encuentran atravesando por una emergencia fiscal y que no se interrumpa el recogido de basura y escombros en medio de la temporada de huracanes que se aproxima.

A su vez, se dio paso a la Resolución de la Cámara 382 del Representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, que ordena realizar un estudio sobre la Carretera PR-199, que conecta los Municipios de Bayamón y Toa Alta y considerar la posibilidad de construir una rotonda, como medida de aumentar la seguridad y fluidez del tránsito en la zona.

Igualmente fue avalada la Resolución de la Cámara 413, del representante Víctor Torres González, para estudiar las gestiones realizadas tras la aprobación de la “Ley Núm. 176 de 12 de agosto de 2016” que ordena crear un Plan Maestro Coordinado de Infraestructura para la Ciudad de Ponce, examinar los trabajos realizados desde el 12 de agosto de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 y cualquier alternativa viable para el desarrollo del Puerto de Ponce no contemplada en la mencionada ley.

Por último, fueron aprobadas las Resoluciones de la Cámara 487 y 488 del representante y presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, a los fines de extender el termino otorgado para rendir los informes sobre la investigación relacionada a los planes médicos de Medicare (Medicar Advantage (MA), Triple-S Advantage, Inc., MCS Advantage, Inc.), los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS); la organización Aveta, Inc. y sus subsidiarias, Medicare y Mucho Mas (MMM), PMC Medicare Choice y MSO of Puerto Rico Inc, así como la referente a los servicios médico-hospitalarios públicos de Puerto Rico y de salud mental.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el jueves, 10 de agosto de 2017 a la 1:00 de la tarde.