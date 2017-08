Anuncian Nueva Temporada de la OSPR y varios proyectos de la Corporación de las Artes Musicales

SAN JUAN – La profesora Mercedes Gómez Marrero, directora ejecutiva de la Corporación de las Artes Musicales, anunció en la mañana de hoy, junto al maestro Maximiano Valdés, la temporada de conciertos 2017-2018 de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

“Hoy me siento más comprometida que nunca en continuar nuestro desarrollo cultural, a través de la promoción de las artes musicales, para lograr la transformación social y espiritual de la sociedad puertorriqueña en medio de los grandes retos que confrontamos como pueblo. En momentos como éstos, la música y la cultura juegan un papel importantísimo, pues es a través de las artes que logramos nutrir el espíritu y unir a un pueblo, mediante ese idioma universal que es la música” informó la profesora Gómez Marrero en declaraciones escritas.

Por su parte, el director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el maestro Maximiano Valdés, anunció que la temporada de conciertos, comienza el próximo sábado, 9 de septiembre del corriente, con un programa abarcador, que incluye 12 conciertos clásicos, cinco Pops, un Festival de Tchaikovsky y cuatro conciertos especiales.

“Nuestro programa para esta temporada contiene un selecto grupo de artistas invitados, que junto a nuestra orquesta, convertirán los conciertos en experiencias inolvidables. Schumann, Berlioz, Strauss, Tchaikovsky, Wagner, Mozart y muchos otros grandes maestros del romanticismo forman parte de nuestra programación. Pero además, incluimos piezas de grandes compositores puertorriqueños como lo son Héctor Campos Parsi, Roberto Sierra, Angel “Lito” Peña y Raymond Torres Santos”, informó el maestro Valdés.

La Orquesta Sinfónica presentará, asimismo, varios conciertos especiales y pops, destacándose en la lista el Concierto para celebrar los 85 años del Maestro John Williams, bajo la dirección del maestro Rafael Enrique Irizarry; y los Conciertos de Navidad y Reyes, que este año tendrán dos funciones cada uno; ambos bajo la dirección del maestro Roselín Pabón.

Dentro de la temporada se distingue también un Festival de Sinfonías del insigne compositor P.I. Tchaikovsky, que se producirán a finales de abril y principios de mayo del 2018.

Pero además, Gómez Marrero anunció que llevará la Orquesta Sinfónica por diferentes pueblos de la Isla, reactivando el programa “La Sinfónica en tu Pueblo”. “Este programa lo inauguré en los años 90, cuando dirigía la Corporación, y lo traigo de nuevo porque entiendo que esta orquesta es de todos los puertorriqueños y como tal, queremos que todos puedan disfrutarla. La música tiene un poder transformador; vamos a crear espacios y oportunidades que incrementen la participación del pueblo, en especial la de los jóvenes, para así promover la educación y la cultura musical de Puerto Rico” comentó.

Acompañada del alcalde de Cataño, Honorable Félix “El Cano” Delgado y del alcalde de Arecibo, Honorable Carlos Molina, la profesora Gómez Marrero anunció los primeros dos conciertos de “La Sinfónica en tu Pueblo”. “El sábado, 2 de septiembre, a las 5:00 de la tarde estaremos en el Malecón de Cataño; mientras que el 4 de noviembre, haremos lo propio en la Plaza de Recreo del municipio de Arecibo. Estamos en conversaciones con otros jefes municipales para llevar la orquesta a sus pueblos” añadió Gómez Marrero.

Finalmente se informó de la alianza entre la Corporación de las Artes Musicales yThe Mall of San Juan, dirigida a fomentar las artes y que incluye un espacio provisto por el centro comercial para exhibiciones del Museo Pablo Casals.

“En The Mall of San Juan nos llena de orgullo patrocinar las artes y en especial a la Corporación de las Artes Musicales en esta Temporada 2017 – 2018. Nuestras áreas públicas servirán de canvas para presentar tanto de manera visual, como en varios conciertos musicales, la trayectoria y el talento de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Esta será otra experiencia única y otro evento más para nuestros visitantes que hacen deThe Mall of San Juan uno de los destinos de compras, gastronomía y entretenimiento favoritos del público puertorriqueño”, destacó Marnie Marquina, Directora de Mercadeo y Auspicios del centro comercial.

A propósito del inicio de la Temporada 2017-18, la exhibición “Historia de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico” está disponible desde hoy en el segundo piso del centro comercial. La misma muestra a la Orquesta Sinfónica desde su fundación en 1958, su trayectoria y un recorrido a través de sus diferentes directores titulares.

“Agradezco alThe Mall of San Juan por acceder a formar esta alianza con la Corporación de las Artes Musicales. Queremos que todos disfruten de nuestra orquesta, la que va camino a cumplir su 60 aniversario, para de esta manera fortalecer y enriquecer nuestro patrimonio cultural” expresó Gómez Marrero a la prensa.

Los conciertos de temporada de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico comienzan el sábado, 9 de septiembre, a las 7 de la noche, en la Sala Sinfónica Pablo Casals. Para compra o información de la serie de abono, descuentos y otros beneficios, pueden llamar de lunes a viernes al 787-723-5005 x 13043.