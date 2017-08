Aida Díaz anticipa un inicio de clases complicado

SAN JUAN – La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz anticipó el jueves “un inicio de clases diferente”.

“Por todos los cambios que se están dando. Vamos a comenzar un semestre con 164 escuelas menos, con 60 mil estudiantes menos- que entendía que si no habían emigrado se habían ido a la escuela privada, pero nos comunicamos con las escuelas privadas y no ha habido aumento en matrícula- así que no sabemos si esos 60 mil niños van a estar el primer día de clases matriculándose. Si eso fuera así, no van a haber maestros para atender ni van a haber salones, porque se planifica para lo que está. Así que va a haber un poquito en esa primera semana de planificación y organización en lo que se estructura todo”, dijo la presidenta de la AMPR en conferencia de prensa.

Por su parte, la secretaria de Educación, Julia Keleher expresó que su estimado que es de los 60 mil estudiantes que faltan por matricularse, 35 mil lo hagan durante la primera semana de clases.

La titular mencionó que el número final de estudiantes que se matriculen, determinará cuántos maestros finalmente se nombran.

“Sería irresponsable de mi parte ubicar docentes donde no son necesarios”, mencionó Keleher, al tiempo en que insistió en el llamado a los padres para que realicen el proceso de la matrícula.

Al momento quedan pendientes 311 maestros sin reclutar, en su mayoría de inglés, matemáticas y ciencia. En Educación Especial, se reclutaron a todos los maestros, de acuerdo con los estudiantes que han hecho matrícula. Para el Programa de Team Teaching quedan alrededor de 600 plazas vacantes.

Uno de los cambios incluidos en este semestre por Keleher incluye un banco de maestros sustitutos, que serán seleccionados entre los jubilados y a los que candidatos que quedaron pendientes en la lista de registro.

Keleher añadió que se eliminaron las Cartas Circulares y ahora se llamarán Compendios. Asimismo, se enfatizará en la profesionalización de maestros, fuera de tiempo lectivo. También, se ajustó el calendario escolar para que las reuniones se puedan hacer fuera de horario lectivo, y un nuevo sistema de evaluación de docentes.