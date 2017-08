Ahora hay que unir a Guaynabo luego de la elección especial (Sonidos/Fotos) Escrito por Alex Fernández RivasVisto: 17

GUAYNABO (CyberNews)- El alcalde electo de Guaynabo Ángel Pérez Otero dijo el sábado que es momento de pasar la página sobre la contienda primarista.

“Le digo al senador y al equipo electoral del senador Carmelo Ríos y a las personas que votaron por el senador que ya esto se acabó. De aquí en adelante, Guaynabo es uno”, dijo Pérez en conferencia de prensa.

En términos similares se expresó el presidente del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló Nevares.

“Lo cierto es que esa imagen de los compañeros juntos se va a dar. Lo que quiero es provocar la unión entre Carmelo y Ángel. Vamos a pasar esa página. Vamos a seguir unidos con el objetivo de construir un nuevo Puerto Rico y poder como equipo de trabajo proveerle las mejores herramientas a Puerto Rico para que pueda despuntar”, expresó Rosselló Nevares.

“Cuando yo quizás me siente y comprenda que esto duele, no quiere decir que nos quitemos ni que miremos para abajo. Hay que mirar hacia al frente. Y cuando yo entre al Hemiciclo del Senado a esta Sesión Extraordinaria, miraré a mis compañeras de frente. Cuando tenga que defender los postulados de este partido, lo haré de frente y cuando tenga que tomar posiciones, lo haré de frente como lo hemos hecho. Aguien me dijo que no era el tiempo y puede ser verdad. Pero el Carmelo Ríos que se presentó en la campaña no es el Carmelo Ríos que se presenta hoy. Hemos crecido muchísimo. Yo hice un compromiso con el gobernador y lo voy a respetar. A Ángel Pérez le digo que tiene una mano amiga y ya la campaña acabó”, declaró Ríos Santiago cuando aceptó su derrota.

La comisionada residente Jenniffer González Colón, resaltó lo que a su juicio fue una amplia participación de las mujeres en esta elección especial.

“Evidentemente en ese por ciento de 70 a 30 también envía un mensaje de que las mujeres somos importante en los procesos políticos”, señaló González Colón.

Por su parte, la comisionada electoral del PNP Norma Burgos mencionó que se sobrepasaron las expectativas de participación. Además se mostró satisfecha de que los resultados de este evento llegaron a los 30 minutos de cerrados los colegios de votación.

Pérez Otero se convirtió el sábado en el alcalde del municipio de Guaynabo al obtener 10,869 o el 70 por ciento de los votos. Su contrincante, Carmelo Ríos Santiago recibió 4,667 sufragios, lo que constituye un 30 por ciento. Esto representa el 100 por ciento de los colegios reportados.