10 sencillos pasos para evitar ser despedido por Donald Trump

(CNN) – El exestratega en jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, dio una entrevista esta semana inusualmente franca al editor de la revista liberal American Prospect, en ella se jactó de haber luchado con otros colaboradores de la administración de Donald Trump cada día y también declaró que no existen soluciones militares con Corea del Norte, entre muchas otras cosas.

¿La explicación de esta extraña entrevista con Bannon? ¡En realidad no fue una entrevista!

Una fuente cercana a Bannon le dijo a CNN el miércoles por la noche que él, quien dirigía una empresa de medios de comunicación antes de llegar a la Casa Blanca, no sabía que estaba siendo ‘entrevistado’ por Robert Kuttner. “No fue una entrevista”, dijo la fuente a CNN.

El malentendido mediático de Bannon se produjo pocas semanas después de que el entonces director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, lanzara ofensas contra sus nuevos colegas en una entrevista con Ryan Lizza.

Scaramucci acusó a Lizza de violar algún tipo de código de confianza italiano al publicar el contenido de esa conversación. Diez días después, Scaramucci fue despedido.

Teniendo en cuenta estos sucesos, he escrito una serie de 10 sencillos pasos para lidiar eficazmente con los medios de comunicación y evitar ser despedido.

Paso 1: ¿Trabajas en la Casa Blanca? Si tu respuesta es ‘no’, recurre al paso 9. Si la respuesta es ‘sí’, continúa leyendo.

Paso 2: De acuerdo, actualmente te encuentras trabajando en la administración de Trump, ¿verdad? Si no es así, ve al paso 9, de lo contrario, ve al paso 3.

Paso 3: ¿Tienes un teléfono en la mano? Si tu respuesta es ‘sí’, continúa con el paso 4. De no ser así, ve al paso 9.

Paso 4: ¿Has llamado a alguien que describe su profesión de las siguientes maneras: ‘reportero’, ‘periodista’, ‘corresponsal’, ‘escritor’, ‘editor’ o ‘presentador’? De ser así, ve al paso 5. Si no, ve al paso 9.

Paso 5: ¿Aún no has empezado a hablar? En caso afirmativo, ve al paso 6. Si no, ve al paso 7.

Paso 6: Ahora di algo como: “Oye hombre ¿sabes todo lo que acabamos de mencionar? Cuando hablé mal de todos los colaboradores y dije que no hay una solución militar contra Corea del Norte. ¿Todo eso fue en privado, cierto? ¿Todo estaba fuera del registro, verdad?” Si esto funciona, ve al paso 7. Si no, ve al paso 8.

Paso 7: Cuelga, toma tu teléfono celular y llévalo al baño, luego ve al paso 9.

Paso 8: Vuelve al paso 7, pero en lugar de ir al paso 9, continúa con el paso 10.

Paso 9: ¡Felicidades! ¡Todavía tienes un trabajo! ¡Continúa haciendo ‘América grande otra vez’ y no sigas con el paso 10!

Paso 10: ¡Estás despedido!