WP y NYT: Equipo legal de Trump está intentando socavar la investigación del fiscal especial

(CNN) – El equipo jurídico del presidente Donald Trump está buscando formas de minar la investigación dirigida por el exdirector del FBI Robert Mueller, reportaron The Washington Posty The New York Times el jueves por la noche.

El Washington Post, citando a personas familiarizadas con el asunto, dijo que el equipo legal de Trump está tratando de encontrar formas de socavar el papel de Mueller intentando acumular alegaciones de conflicto de interés en su contra.

Una fuente con conocimiento de la discusión disputó esos informes, haciendo hincapié a CNN en que la intención es cooperar plenamente con la investigación de Mueller.

Otra fuente en el informe del Post también dijo que Trump preguntó si podría usar sus poderes de perdón consigo mismo en lo que se refiere a la investigación. Ningún presidente ha utilizado su poder de perdón para sí mismo.

Por otro lado, según el New York Times, el equipo de abogados y asesores de Trump está llevando a cabo una amplia búsqueda de posibles conflictos de interés entre Mueller y su equipo, incluyendo la relación de Mueller con el exdirector del FBI James Comey, a quien Trump despidió a principios de este año.

En las últimas semanas, Trump ha hecho públicas sus quejas sobre la investigación del Departamento de Justicia, calificándola repetidamente como una “caza de brujas”.

Y un alto funcionario del gobierno dijo a CNN que el portavoz del equipo legal de Trump, Mark Corallo, renunció el jueves.

En una entrevista el miércoles con el Times, Trump dijo que sería una “violación” si Mueller escarbaba en las finanzas de la familia Trump como parte de su investigación y dejó abierta la posibilidad de que trataría de obligarlo a dejarlo.

En respuesta a los comentarios de Trump en el Times, varios senadores republicanos dijeron a CNN que estaban consternados por lo que había dicho el presidente, y la senadora republicana de Maine Susan Collins dijo que sería “catastrófico” si Trump despidiera a Mueller.