Versiones encontradas en medio de la contratación de los “team teachers”

SAN JUAN – Ante las versiones encontradas sobre la contratación de Team Teachers, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz informó el lunes sobre los pormenores de las mismas.

“Para aceptar Team Teaching, tienes que ceder el uso del registro de turno, para tu reclutamiento, pues el proyecto es de convocatoria abierta para los que sean elegibles. Hasta que el Departamento de Educación no te ubique en una de las opciones que marcaste, continúas en el registro de turno, por lo que de surgir la plaza que por turno te corresponde, la puedes obtener”, indicó Díaz en declaraciones escritas.

“Si baja tu permanencia porque ya cumplías con los requisitos, aunque estés reclutado para TT, la obtienes, no la pierdes. El que no acepte TT, seguirá en su turno pero no será considerado para Team Teaching. El que acepte Team Teaching, cederá el turno para su reclutamiento. De no ser reclutado, seguirá en su turno”, añadió.

Aseguró de paso que los requisitos del Team Teaching son: ser transitorio y estar en el registro de turno; haber trabajado 2016-2017; no haber aceptado para el 2017-2018; aceptar ceder el turno al momento del reclutamiento, pues el DE tendrá la decisión de dónde reclutarte.

“Si no eres reclutado, no pierdes nada”, señaló.

“La decisión es: optar por Team Teaching o quedarte sin la posibilidad de empleo hasta que surja una plaza que te corresponda por turno. Cualquier duda, la podemos aclarar en esta comunidad oficial del magisterio”, estipuló.

El Team Teaching un programa subvencionado a nivel federal que ha ofrecido la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, para los maestros transitorios a los que no se les renueve el contratos transitorio.