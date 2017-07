Sorprendida Carmen Yulín con solicitud de Fundación Luis Muñoz Marín para remover insignia del partido en una actividad

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, se expresó el viernes sorprendida ante una supuesta solicitud que recibió por parte de la Fundación Luis Muñoz Marín para que removiera la insignia del Partido Popular Democrático (PPD) de una actividad a celebrarse el sábado 22 de julio.

“Anoche (jueves) recibí una llamada de la Fundación Luis Muñoz Marín indicándome que personas habían expresado preocupación en torno al conversatorio de una hora que se celebrará en el Bohío de la Fundación Luis Muñoz Marín mañana sábado, 22 de julio, donde se pretende reflexionar sobre el Partido Popular Democrático como instrumento de alianzas. La preocupación expresada se circunscribe a la utilización de la insignia de Pan•Tierra•Libertad y al hecho de que dicho conversatorio sería transmitido en vivo por las ondas radiales”, explicó mediante declaraciones escritas la Alcaldesa.

“Aparentemente los preocupados entienden que utilizar el logo del Partido que fundó Luis Muñoz Marín y el que personas a través de todo Puerto Rico escuchen la reflexión que compartiré con un pequeño grupo de personas allí presente, convierte esta actividad en una proselitista. En dicha llamada, se solicitó a esta servidora que se removiera la insignia del Partido de la invitación y que no se transmitiera la actividad mientras se llevará a cabo la actividad”, añadió.

Ante la situación, Yulín se manifestó sorprendida al señalar que anteriormente se habían celebrado actividades en la fundación como un evento electoral junto a líderes del PPD como Héctor Luis Acevedo, Héctor Ferrer y David Bernier.

“En aquel momento nadie se preocupó”, declaró.

“Puedo entender, aunque no comparta la visión, que el logo del instrumento político creado por Luis Muñoz Marín sea motivo de preocupación para aquellos empeñados en interpretar la historia de manera acomodaticia. No creo que a nadie se le ocurriría hacer una fundación con el nombre de Puerto Rico donde no se pueda desplegar la bandera boricua. Pero hay un sector del país que se empeña en ocultar la realidad”, abundó.

Sin embargo, Yulín decidió acatar las exigencias de la Fundación.

“Para aplacar la preocupación de aquellos que temen al libre intercambio de las ideas–a menos que no sean las de ellos– estaremos cumpliendo con estas nuevas exigencias. El conversatorio se grabará y se retransmitirá por radio esa misma tarde del sábado, 22 de julio”, sostuvo.

Por su parte, el representante Luis Raúl Torres catalogó la situación como una “censura” por parte de la organización hacia el Municipio de San Juan.

“No puedo entender la intención de censura a que esta actividad se transmita en vivo. Mucho menos entiendo cómo en la Fundación que promueve el pensamiento libre y democrático del Fundador del PPD se prohíba que en la promoción y en la invitación a la actividad se use la insignia del PPD. Siempre entendí y creí que la FLMM era un centro para el libre intercambio de las ideas y promover el libre pensamiento”, concluyó.