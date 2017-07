Si se convoca extraordinaria, será a principios de agosto dice presidente cameral

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez habló el martes sobre la convocatoria a Asamblea Extraordinaria.

“Yo le dije al gobernador que hay varios representantes fuera del país, por lo tanto, si se convoca una sesión extraordinaria tendría que ser a principios del mes de agosto”, dijo Méndez a preguntas de la prensa.

La convocatoria para la Sesión Extraordinaria pretende culminar con el proceso de Comité de Conferencias de varios proyectos, como por ejemplo, el que aumenta el costo de los marbetes para la operación de máquinas tragamonedas. La medida es de la autoría del presidente cameral.

“Si se sostienen o no se sostienen las diferencias, créeme que desde el día 30 de junio no he tocado ningún asunto que tenga que ver con Comité de Conferencia. He estado atendiendo asuntos administrativos de la Cámara”, mencionó.

Méndez añadió que no ha hablado con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ni con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, sobre las diferencias que tienen la medida en el Comité de Conferencias.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares adelantó que uno de los temas a considerar en la sesión extraordinaria sería el Proyecto de la Cámara 1142, el cual aumenta de 2,500 a tres mil el pago por derechos de licencia para máquinas operadas con monedas a partir del 1 de julio de 2017.

Asimismo, se considerarán enmiendas a la Ley de la Comisión de la Igualdad, para establecer que los integrantes no cobrarán ningún tipo de fondos públicos. Además, se evaluarán cambios en los Sistemas de Retiro del gobierno, maestros y la judicatura.

Presidente de la Cámara de Representantes se solidariza con comunidad venezolana en la Isla

EL CAPITOLIO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, hizo un llamado el martes, a los cuerpos legislativos de los estados de la unión, al igual que los de la cuenca del Mar Caribe, a solidarizarse con los miembros de la Asamblea Nacional Venezolana, la cual ha sido objeto de un ‘quasi golpe de estado’ por parte de la administración de Nicolás Maduro.

El líder cameral también expresó su apoyo a la comunidad venezolana en Puerto Rico ante la lucha democrática que actualmente está llevando a cabo millones de sus conciudadanos en un intento por restablecer sus derechos constitucionales en ese país suramericano.

“La democracia se nutre de la representación ciudadana y ningún cuerpo constitucional representa más al pueblo que su Legislatura. En los últimos meses hemos visto como las acciones de la administración del Presidente Maduro han socavado este balance constitucional en Venezuela. Ningún pueblo democrático puede existir sin una legislatura eficaz, activa y libre de presiones de las otras ramas de gobierno. Por eso, esta Asamblea Legislativa se solidariza con los miembros de la Asamblea Nacional Venezolana que han sido perseguidos por su expresar su opinión. Hago un llamado a todas las legislaturas de los estados a unirse en repudio a este tipo de conducta”, señaló Méndez Núñez en declaraciones escritas.

Las expresiones del presidente de la Cámara surgen luego de sostener una reunión con varios integrantes de la comunidad venezolana en Puerto Rico, los cuales expresaron gran preocupación por la crisis constitucional y humanitaria por la cual atraviesa su nación.

El grupo, compuesto por la artista internacional Anabella Kogan, José Antonio Maes, abogado derechos civiles y humanos y Manuel Avendaño, representante internacional del Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López; hicieron entrega a Méndez Núñez de una carta en donde indican que, en los últimos 100 días, sobre 90 personas han muerto durante una serie de masivas protestas en contra de las medidas de opresión. Mientras que cientos otras han sido arrestadas.

“Recalcamos la necesidad de que se les brinde a estas personas arrestadas durante las protestas de los pasados tres meses, un trato justo y un proceso abierto y transparente en las cortes. En todo territorio o nación con un sistema republicano de gobierno, como es el caso de Venezuela, el sistema judicial debe ser imparcial y justo”, sostuvo Méndez Núñez.

En el mes de abril, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron una Resolución Concurrente que expresa el rechazo de ambos cuerpos legislativos a las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela al asumir y usurpar las facultades del Poder Legislativo Venezolano para así otorgar más poderes al Presidente Maduro.

Kogan, como portavoz del grupo de venezolanos, agradeció el Presidente de la Cámara por escuchar sus preocupaciones y expresar su apoyo a esta importante comunidad en la Isla.

“Nosotros, como venezolanos en el exterior, estamos muy honrados de que el Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico nos haya recibido para conocer más de cerca la crisis humanitaria que vive Venezuela y solidarizarse con el Congreso venezolano por el secuestro y acciones violentas recibidas el 5 de julio en el edificio del poder legislativo por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro; así como para ayudarnos al llamado nacional e internacional de consulta popular convocada por la Asamblea Nacional de Venezuela para este 16 de julio, para manifestar la voluntad popular a favor de restituir el hilo constitucional” y conocer el punto soberano de consulta popular en San Juan para motivar a los vene-boricuas a acercarse el 16 de julio de 8 a 4 a manifestar su voluntad en contra de la dictadura y a favor de la democracia”, sostuvo la activista.

Para terminar, el líder de la Cámara expresó sentirse confiado de que la situación en Venezuela se solucionará, pacífica y democráticamente, en los próximos meses y que la democracia volverá a reinar en este importante país del Hemisferio Americano.