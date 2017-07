Senador Aníbal José Torres emplaza a Elías Sánchez a revelar detalles financieros

EL CAPITOLIO – El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, emplazó el jueves, al licenciado Elías Sánchez a que, luego de su renuncia como representante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal (JCF), le revele al país detalles financieros como clientes a los que representa, corporaciones, bufetes e ingresos devengados mientras ocupaba su puesto.

“El licenciado Sánchez renunció a su posición sin hacer pública la información financiera que tenía que presentar en sus informes ante la JCF. Es altamente sospechoso que ahora se esconda detrás de una renuncia para no asumir su responsabilidad. La pregunta es por qué no quiere mostrar esta información. Sánchez tiene que contestar qué es lo que esconde. El licenciado sabe que no podía utilizar su posición para beneficiarse él, sus socios y sus clientes, y eso no lo vamos a saber mientras no haga pública ésta información”, sentenció Torres en declaraciones escritas.

“Hoy en un medio de comunicación, él mismo confirma ser socio de un bufete (Wolf & Popper), que representa a bonistas. Por lo que es pertinente conocer si utilizaba información privilegiada dentro de la JCF para beneficiarlos, lo que constituye una clara violación ética. La renuncia no lo exime de su responsabilidad pública, Sánchez tiene mucho que explicar aún”, dijo Torres.

En el mes de febrero, Elías Sánchez presentó un informe ético y financiero como miembro de la Junta, pero en comparación con los demás miembros de la Junta, Sánchez omitió información relevante a sus finanzas y clientes.

“El informe que presentó Elías Sánchez, está casi en blanco, lo que nos deja a oscuras con relación al manejo de sus finanzas. Si él representaba al país en el la JCF, lo menos que merecen los ciudadanos es conocer el historial financiero de este funcionario”, precisó Torres.