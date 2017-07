Secretario de Hacienda quiere reformar las contribuciones pero no detalla cómo lo hará

LA FORTALEZA – El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Raúl Maldonado no detalló el lunes, cómo logrará una reducción de contribuciones a la clase trabajadora del país.

“Todavía no están determinadas las deducciones que modificaremos, pero sí puedo decir que habrá un alivio contributivo para todos, pues las tasas contributivas bajarán para asalariados y contratistas”, dijo Maldonado en declaraciones escritas.

Insistió en que el DH tiene que modificar sus métodos de recaudo para impactar a los empleados por cuenta propia.

“Estableceremos mecanismos de fiscalización para evitar las deducciones injustificadas de un pequeño grupo de contribuyentes self-employed que evaden contribuciones con gastos no relacionados a la generación de ingresos, lo que traslada la carga contributiva al asalariado. No obstante, no se trata de eliminar deducciones sino de establecer controles y mecanismos de fiscalización para evitar la evasión contributiva”, agregó.

Por su parte, Rosario Cortés afirmó que “la reforma contributiva del gobernador Rosselló se presentará en la próxima sesión ordinaria de la Legislatura”, concluyó.