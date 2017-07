Schjitut en hebreo, corrupción en español Netanyahu, se acerca a una despedida …sin gloria !!!

Desde Israel por Dr. Israel Rabinowicz

Pese a la diferencia de edades somos amigos en donde el mutuo respeto es el mayor punto de confluencia. pícaro, por lejos supera a la ya de por sí clásica picardía latina y una interesante inteligencia que universidades internacionales ayudaron a moldear, ahora trabajando, él prefiere decir colaborando en los círculos más cercanos dentro del gobierno de Macri en Argentina.

En una de las conversaciones telefónicas con él mantenidas, obviamente la campaña electoral y la palabra corrupción fueron puntos centrales, en un momento de ella de repente le pregunté, dime, cuando una persona compra un Mercedes Benz nuevo, auténtico, cero kms a mitad de precio, el comprador, más si éste es un empresario de éxito, un profesional de las finanzas, es decir gente preparada y no ignorante, pese a que se le presenten con todos los papeles en regla debe presumir que detrás de la operación existe algo no serio, no claro, es lógico presumir que detrás hay algo, una maniobra que en cualquier momento puede explotar, que le pueden como mínimo secuestrar el auto.

Aunque su inteligencia supera el promedio entre los ya muy buenos, rodeé la pregunta para disimularla hacia dónde me dirigía, me respondió que estaba claro que podía haber un delito compartido, ambos eran socios, si lo hubiera comprador y vendedor compartían el delito, eran parte de ellos.

Le dije, entonces dime, con el famoso tema de la venta de dólares a futuro por parte del Banco Central de Argentina en donde están procesados el ex Presidente del Banco, el ex Ministro de Economía y la Ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner los compradores son santos y puros, actuaron de buena fe ?

Por lo que conozco en ése largo listado de los que se beneficiaron comprando Mercedes Benz 0 kms a mitad de precio o dólares en éste nuestro particular análisis están todos, los grandes asesores financistas que por derecha dicen una cosa y por izquierda hacen otra, periodistas, grandes estudios y despachos muy escuchados en la formación de opiniones, la lista es larga, títulos académicos y empresariales indican nombres que permanentemente se repiten, cualquiera sea el gobierno ellos siempre se las arreglan para estar.

A mi amigo le dije que me sorprende que la ex Presidente Cristina de Kirchner no utilice dicho expediente judicial en su contra para citar a los compradores como testigos para qué intenten explicar lo inexplicable, un verdadero show mediático, un desfile de nombres y personalidades que para auto protegerse se convertirán en sus mejores aliados, el miedo convierte a enemigos en aliados, el silencio, la no respuesta de mi amigo indicó que puse el dedo en un muy sensible lugar.

Patria contratista para los receptores de éste Newsletter que no son argentinos significa aquellos que han hecho de los grandes negocios, de las obras públicas con el estado su modus operandi, con uno de ellos integrante de su núcleo duro hace un tiempo cene aquí en Israel cuando llegó de visita para recorrer junto a una de sus nietas los Lugares Santos, entre nosotros confianza y respeto como para hablar con libertad.

Obviamente conozco el descrédito con el que los medios comunicacionales tratan la expresiones “ patria contratista “, mi ignorancia hizo que preguntara qué de cierto hay detrás de todo ello. La respuesta no me sorprendió, la presumía, pero escucharla en boca de alguien muy de adentro, del propio riñón, es otra cosa.

Me dice ninguno somos la Madre Teresa, pero ojo Rabinowicz, sin darle importancia al tono irónico en que usted utiliza las expresiones patria contratista le diré que dentro de ellas existen empresas muy serias que de delincuentes nada tienen, son serias en sus compromisos y trabajos pero contra la creencia de las mayorías a los negocios no somos nosotros los que los buscamos, las oportunidades y propuestas nos las acercan los funcionarios de turno, son ellos los que quieren rápidamente garantizarse el porcentaje del reparto, la corrupción es parte del adn de todo gobierno, si alguien no lo hace siempre hay otro a su lado que sí, en éste juego no existen los puros y santos.

En el majestuoso Hotel Ritz de Madrid hace meses almorcé invitado por en esos momentos un nuevo amigo a quien conocí no hacía mucho en uno de mis viajes a España invitado para una charla, en anteriores comentarios ya relaté lo mucho que éste acercamiento me sorprendió, económicamente él está dentro de los que tienen mucho poder y prestigio, su empresa cotiza en el Ibex.

Debo haber sido el único sentado en mangas de camisa, mi anfitrión a través de movimientos de cabeza o apretones de manos a casi todos conocía y saludaba, algunos de ellos figuras muy conocidas a quienes los medios de comunicación siempre tenían razones para mencionarlos y mostrarlos, integran, son parte permanente de un todo demasiado grande, si dispusiera de ojos biónicos hubiera podido detectar cómo los hilos del poder desde ése restaurant se movían y hacia donde se dirigían.

Mi amigo intentó explicarme quiénes formaban las mesas, en muchas de ellas estaban lo más granados nombres de entre los abogados, era claro que eran almuerzos de trabajo. Me dijo que todos los aquí presentes, en grande, conocen todo sobre todos, todos están en la misma, es correr en paralelo con las circunstancias y los tiempos.

Ahora la lucha de todos, me incluyo dijo, es intentar despertarnos sin encontrar nuestros nombres encabezando titulares en la prensa relacionados con potenciales actos de corrupción, es una lucha del día a día por cuidar la imagen, la gran variedad de medios de prensa, la libertad que internet permite y la voluntad de muchos nuevos periodistas investigadores de pasar a la historia destapando escándalos, la bola de nieve luego se hace imparable.

Una larga introducción para llegar a la Israel de hoy, la palabra corrupción como punto de unión, los efectos y consecuencias son diferentes según los países y costumbres, en Israel todo es aceptable hasta que las palabras seguridad nacional son puestas en juego.

David Ben Gurión, creador del Estado de Israel, no pudo lograr en la política el reconocimiento que el pueblo le otorgaba, tuvo que retirarse obligado, casi en silencio, ahora Benjamin Netanyahu con su ambición de pasar a la historia como uno de los grandes, con el convencimiento personal sobre su capacidad e inteligencia, aunque real se convierte en su peor error y enemigo, que después de él el diluvio, ello le bloqueó la mente para aprender y leer de la historia, saber dar el paso al costado en su plenitud, en su gloria.

Dicen que una vez es casualidad, dos es coincidencia y cuando ya son más hay que leerlo como una clara intención. Aquí algunos detalles. Sheldon Edelson, uno de sus grandes amigos, en el acto de la Facultad de Medicina de la nueva Universidad de Ariel que, fuertes donaciones mediante, lleva su nombre se dejó fotografiar sentado al lado del Ministro de Educación, hasta ahora nunca nadie se había interpuesto entre Netanyahu y Edelson.

Más casualidades. Varios abogados y poderosos hombres de negocios, todos del círculo íntimo de amistad con Netanyahu, detenidos con prisión real o domiciliaria en medio de investigaciones de corrupción al más alto nivel, la demora 24 horas en el programado viaje a Francia en donde debía encontrarse con el Presidente Macron y posiblemente también con Trump, al solo efecto de dejar indicaciones para que que sus ministros y legisladores salieran a dar la cara para defenderlo ante la prensa, nunca había sucedido, será ésta una de sus primeras muestra de su actual debilidad?

Salvo dos, por la poca solidez de sus palabras era preferible que no lo hicieran, ninguno de los políticos puso su cara, nadie hablo para defenderlo, se escudaron enviando mensajes de pésame por los policías asesinados en el atentado terrorista en la Explanada de la Mezquitas, por la extrema sensibilidad del lugar cualquier chispa puede hacer estallar un polvorín, estamos justamente atravesando esos turbulentos momentos, el nerviosismo corta el aire.

Los políticos tienen olfatos especiales para anticiparse a la sangre, la detectan antes aunque muchos no tengan la habilidad posterior para no dejarse salpicar. El pasado viernes, antes del ingreso del Shabat, recibí el llamado de un embajador de uno de los países latino americanos, mientras se disculpaba por la hora preguntó mi opinión sobre la estabilidad del gobierno de Netanyahu, en forma urgente debía responder a una consulta de su Presidente, preocupante para el ego y prestigio internacional que él tanto se preocupó en cuidar.

Un desconcertante Netanyahu que durante más de un año se niega otorgar conferencias de prensa o reportajes a medios israelíes escritos o televisivos, su permanente martillar con el argumento de que los periodistas y la prensa izquierdista están en su contra, de improviso 15 minutos antes de la medianoche del pasado jueves a un canal de cable no autorizado a transmitir noticias, audiencia casi cero, frente a un periodista militante identificado con la radicalizada extrema derecha, casi sin preguntas habla solo para repetir lo ya conocido, todos están en su contra, que lo que no pudieron con los votos quieren hacerlo con la policía y, una vez más, “que no hay nada porque nada hubo”, repito, desconcertante, comportamiento que merece un análisis psicológico muy profundo..

Son varias las investigaciones policiales en las que Netanyahu es parte, con éstas la prensa llena páginas y horas, desde la oficina del Primer Ministro siempre se responde que “ no habrá nada porque nada hay “, contra ello existe una generalizada sensación que el ciclo Netanyahu llega a su fin. Lamentablemente para él y por decisión propia lo hará por la puerta chica.

Hasta la próxima