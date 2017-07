Rosselló Nevares solicita ayuda a todos los sectores para frenar reducción de jornada laboral

LA FORTALEZA – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, solicitó el miércoles, a los sectores privados, de banca, comercio y la industria, a que se unan a él para frenar una reducción de jornada laboral impulsada por la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Hago un llamado a los diferentes componentes del sector privado, organizaciones profesionales y de la sociedad que dan soporte a nuestra economía y que atraviesan grandes retos, en particular a la banca, la industria y el comercio, a unirse a los esfuerzos de nuestra Administración para evitar la innecesaria reducción de jornada laboral que tendría un efecto directo sobre sus empresas y en los empleos que dichos sectores producen en Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

La Junta ha reiterado que, a pesar de las recomendaciones de distintos sectores, incluso, la del propio gobernador, ordenarán una reducción de jornada laboral a los empleados del Gobierno.

Rosselló Nevares, anticipó, además, que en los próximos días hará pública la alternativa que su Administración ha identificado para evitar la reducción de la jornada laboral. Se trata de una alternativa que no afectará a los más vulnerables, no contempla despidos de empleados y no impactará el crecimiento de la economía en Puerto Rico.

“La propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de reducción de la jornada laboral no es necesaria y su efecto en la economía provocaría graves daños a todos los sectores del comercio, la banca, industrias y la sociedad en Puerto Rico. Esa es la razón para oponernos firmemente a esa medida y por lo que hemos identificado otras medidas fiscales que no afecten a los más vulnerables”, expresó el primer ejecutivo.

Asimismo, Rosselló Nevares expresó que “nuestra Administración logró la aprobación de un Plan Fiscal sin incluir medidas propuestas por la Junta de Supervisión Fiscal que hubieran sido graves para nuestro Pueblo como: el despido de cerca de 45,000 empleados y la eliminación de cientos de miles de beneficiarios del plan de salud del Gobierno”.

“Reconocemos que los retos de Puerto Rico son grandes pero no podemos perder de perspectiva que el crecimiento económico es esencial para salir de esta crisis fiscal”, recordó el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares sostuvo que “hemos cumplido con los pasos que requiere el Plan Fiscal certificado y próximamente anunciaremos otras iniciativas identificadas para descartar la necesidad medidas adversas como la reducción de jornada laboral”.

El primer ejecutivo hizo énfasis en que la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de reducir un día semanal la jornada laboral de los empleados públicos conllevaría en recortarle 20% de su salario a estos trabajadores lo que desemboca en un impacto negativo económico y social en estos núcleos familiares y en el resto de la población.

Rosselló Nevares convierte en ley medidas en pro de consumidores y comerciantes

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley el miércoles, los proyectos de la Cámara 114, 284 y 296.

“Con la firma de estos proyectos, logramos una mayor transparencia y proveemos acceso a los consumidores a información importante. De igual forma, damos certeza a la economía para eliminar el abuso de las órdenes de congelación de precio emitidas por el DACO”, expresó el primer mandatario en declaraciones escritas.

Explicó que el Proyecto de la Cámara 114, de la autoría del representante Ángel Peña, requiere

al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) publicar en su página cibernética información relacionada a las querellas presentadas por los consumidores.

Sostuvo que esta medida permite a la ciudadanía estar mejor informada sobre los procedimientos administrativos que se llevan a cabo en contra de establecimientos comerciales.

De otro lado, mencionó que el Proyecto de la Cámara 284, de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, ordena al DACO publicar las querellas y determinaciones finales que se generen en contra de entidades inscritas en el Registro de Contratistas. De esta manera, el consumidor puede estar más informado al momento de hacer negocios con estos contratistas.

Finalmente, el Proyecto de la Cámara 296, también del representante Navarro Suárez, impone un tope de 10 días al periodo en el que el secretario del DACO puede ordenar la congelación y fijación de precios de artículos de primera necesidad durante una emergencia. No obstante, concluido el término, el secretario del DACO puede emitir una orden por igual o mayor término si las circunstancias lo ameritan. De esta manera, se da certeza a los consumidores y a los comercios del término máximo de duración de una orden de fijación de precio.

“Agradezco a los representantes Navarro Suárez y Peña Ramírez por estas iniciativas en pro de los consumidores y la transparencia que son cónsonas con el Plan para Puerto Rico”, expresó el primer ejecutivo.

Asimismo, Rosselló Nevares explicó que “la tecnología es una herramienta que esta administración utilizará para reformar y dar transparencia a los servicios del Gobierno. No se justifica que en el año 2017 aún no se pueda tener acceso a querellas y decisiones del DACO vía Internet. Facilitar el acceso a la información pública es nuestro norte y así continuaremos haciéndolo, reformando nuestras estructuras gubernamentales para lograr esos fines”.