Representante popular dice aumento en multas de tránsito dejará a conductores sin licencias

EL CAPITOLIO – El portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz, opinó el martes, que el aumento en las multas de tránsito provocará será un aumento de conductores sin licencias en las calles.

Según alegó Cruz, “el gobierno utiliza a los agentes del orden público como recaudadores para tratar de cuadrar el presupuesto”.

“Durante las primeras semanas de la nueva ley la Policía ha impartido sobre 20 mil multas de tránsito. Claramente, el gobierno está utilizando a los policías para allegar fondos adicionales mediante el pago de infracciones. Al convertir a los oficiales de la policía en recaudadores del gobierno, los esfuerzos hechos por nuestros agentes para ganarse el respeto y confianza de los puertorriqueños. Por cuadrar un presupuesto de forma irresponsable, el gobierno colocará en precario la confianza del pueblo en su policía. Por tanto, se podrá esperar menos colaboración ciudadana en las investigaciones”, aseguró el representante en declaraciones escritas.

Cruz Burgos, opinó que esta medida no es favorable para el gobierno, ya que la mayoría de los puertorriqueños dejan acumular sus multas de tránsito en espera amnistías para el pago de las mismas.

“Muchos puertorriqueños están acostumbrados a no pagar sus multas y esperan por las amnistías, cosa que no pasará porque hubo cambios en la Ley y ahora existe un tope para que los conductores no acumulen tantas infracciones. Aún con la última amnistía en la que se otorgó un 60 por ciento de descuento en el pago de multas, el gobierno solo pudo recaudar 40 millones de dólares de los 700 millones de dólares que se adeudaban. Es por esto, que el aumento en el pago por infracciones de tránsito no es una opción viable para aumentar los recaudos del gobierno”, sostuvo el legislador popular.

Por otro lado, Cruz explicó que durante las vistas de presupuesto el Departamento de Hacienda dijo que espera recaudar unos 13 millones de dólares mediante la duplicación en el pago de las multas de tránsito. No obstante, el legislador aseguró que el gobierno no podrá cumplir con esa proyección.

“Para que el gobierno logre recaudar unos 13 millones de dólares al año en pagos de multas, cada conductor tendría que aportar una cantidad sustancial. Pero la realidad es que, tradicionalmente, los 2.1 millones de conductores que hay en Puerto Rico pagan todas sus multas cuando van a renovar sus licencias cada seis años. Esto significa, que los 350 mil conductores que renuevan sus licencias anualmente, tendrían que pagar al menos 40 dólares adicionales para cumplir con esa proyección, esto además de los servicios, comprobantes, sellos, licencias y marbetes que aumentaron con la Ley 24”, explicó Cruz.

“Sabemos que el gobierno no podrá cumplir con su proyección de 13 millones de dólares en recuados mediante esta ley. Al contrario, provocará que tengamos más conductores sin licencia en nuestras calles y que aumenten los casos de recursos de revisión en los tribunales”, advirtió.