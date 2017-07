Proyecto para Retiro obligará al Gobierno a pagar las pensiones del Fondo General, dice secretario de Asuntos Públicos

LA FORTALEZA – El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, dio detalles el jueves sobre el proyecto para los Sistemas de Retiro, que se aprobara en la sesión ordinaria que comienza el 31 de julio.

“Esto lo hicimos en este presupuesto para evitar que esos pensionados no dejen de recibir sus pensiones, pero al cambiarlo al sistema ‘Pay as you Go’ lo que obliga es a que en todos los presupuestos asuman esa responsabilidad que ya los sistemas no pueden asumir”, manifestó Rosario Cortes en conferencia de prensa.

La Ley entraría en vigor para los pensionados del Sistema de Retiro Central en el mes de agosto. Los recipientes del Sistema de Retiro de Maestros en septiembre y en febrero de 2018 los de la Rama Judicial.

“Esta ley protege el 100 por ciento de los beneficios que tenían los servidores públicos acumulados al momento en que entre en vigor la ley y garantiza el pago de las pensiones de nuestros retirados que han heredado unos sistemas de retiro sin fondos. De igual forma, crea un Plan de Aportaciones Definidas (similar a un 401K) que garantiza las aportaciones de los servidores públicos sin posibilidad de ser mal utilizadas por el Gobierno como ocurrió en el pasado”, mencionó.

“En el pasado, a los servidores públicos se les retenía un porcentaje de su salario y pasaba a un fideicomiso que lo utilizaba para costear sus gastos e ineficiencias administrativas. Esta práctica se terminó. Las aportaciones de los empleados son de y para los empleados, no para subsidiar las ineficiencias gubernamentales. Por último, también se brindan las salvaguardas legales para impedir que patronos retengan la aportación patronal del empleado y no la remita a Hacienda”, añadió.

Esta será una de las cinco medidas y nombramientos que se consideraran en la sesión extraordinaria.

El Proyecto de la Cámara 1142, que persigue aumentar de 2,500 a 3,000 dólares, los impuestos a las máquinas de entretenimiento para adultos, será aprobado según lo presentó la Fortaleza. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz anticipó que en la Sesión Ordinaria sufrirá enmiendas para, entre otras cosas, que las maquinas paguen premios.

De igual forma, se incluirá un proyecto de Administración para realizarle enmiendas técnicas a la Ley 30-2017 que crea la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, para incorporar los resultados del plebiscito de junio de 2017 y disponer que los integrantes de la Comisión no recibirán remuneración alguna por sus servicios.

Asimismo, al Proyecto de la Cámara 1122, que enmienda la Ley del Fideicomiso de la Ciencia y Tecnología, “se le realizarán enmiendas técnicas”.

“También, se presentará la nueva Ley para la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico que establece el marco legal local para la reestructuración del BGF bajo el Título 6 de PROMESA y el Acuerdo de Apoyo de Reestructuración con sus acreedores”, sentenció Rosario Cortés.

Finalmente, se incluyeron los nombramientos de Carlos Romero Barceló, Zoraida Fonalledas, Pedro Rosselló González, Luis Fortuño, Félix Santoni, Iván Rodríguez y Charles Rodríguez como miembros de la Comisión para la Igualdad para Puerto Rico. Asimismo, incluirá los nombramientos de Luis Berríos Amadeo y Antonio Monroig para la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.