Presidente de la AAA asegura son errados los señalamientos sobre nómina

SAN JUAN – El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Elí Díaz Atienza, catalogó los señalamientos realizados por el legislador popular Javier Aponte Dalmau sobre la nómina de esa corporación pública como errados, producto del desconocimiento.

“El legislador Aponte Dalmau parece estar mal informado, ya que sus señalamientos no reflejan los cambios que se están produciendo en la administración de la AAA. En la mayoría, son puestos de carrera que hoy asumen un puesto de confianza y como es de todos saber, conllevan un grado de supervisión y liderato mayor. Son excelentes empleados que han logrado encontrar eficiencias que las personas que ocupaban las sillas anteriormente no habían podido detectar.”, afirmó el ingeniero, en declaraciones escritas.

Díaz Atienza sostuvo que el cambio de personal a otros puestos ha creado economías a la agencia, ya que supuestamente devengan en su mayoría, un salario menor al que tenían asignado esos cargos durante la pasada administración. El principal ejecutivo de la AAA sostuvo que en la autoridad se renovaron prácticamente todos los contratos de los empleos transitorios; además de haber logrado las economías requeridas por la Junta de Supervisión Fiscal.

Más temprano, el representante Javier Aponte Dalmau denunció, junto al representante José Díaz Collazo, la otorgación de jugosos aumentos de salarios a empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que supuestamente, no tienen la preparación ni el conocimiento necesarios para el cargo y que son activistas políticos.

“Se trata de personas nombradas a puestos como el de Director(a) Regional, Sub Director(a) Regional y Director(a) de Infraestructura, los cuales deberían ser ocupados por ingenieros debido a la complejidad de dichos puestos, expusieron los legisladores de minoría”, sostuvo, a través de declaraciones escitas.

Las plazas son ocupadas por quienes anteriormente eran Supervisor de Administración o Supervisor de Finanzas, reclamaron. “Como si no cumplir con los requisitos necesarios para el puesto que ocupan no fuera suficiente, estos empleados fueron premiados con jugosos aumentos de salarios en sus nuevos puestos. No nos referimos a un ligero aumento; en unos casos se les duplicó el sueldo, y en otras instancias fue mucho más. El sueldo de tan solo doce empleados asciende a 1,295,348 dólares”, recalcó Aponte Dalmau.

Mencionaron como ejemplos: el puesto de Supervisor de Administración, que cambió a Director Regional Norte, con un salario original de 67,999 dólares que aumentó a 128,349 dólares, con una diferencia de 60,349 dólares, o 47 por ciento.

La Supervisora de Finanzas, puesto que cambió a Subdirectora Regional Area Norte. El salario original era de 47,350 dolares. Aumentó a 103 mil dólares una diferencia de 55,983 o 54 por ciento.

El puesto de Gerente de Planta, que cambió a Subdirectora Regional del Area Sur, tenía un sueldo de 37,885 dólares que aumentó a 103 mil dólares, para 65,115 o 63 por ciento más.

El representante Díaz Collazo sostuvo que el gobernador debe aclarar este asunto, ya que al haber una supuesta crisis fiscal, esas prácticas no deben permitirse en momentos en que padres y madres se han quedado sin trabajo porque eran empleados transitorios.