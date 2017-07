Otorgarán tarjetas de descuento en medicamentos

SAN JUAN – La Asociación de Legisladores Municipales de Puerto Rico y la America´s Drug Card informaron el martes, que distribuirán las primeras 50,000 tarjetas de medicamentos que ofrecen descuentos aplicables significativos en el pago de medicinas a través de toda la isla, y estará disponible para su uso inmediato.

“Hace unos meses tuvimos un acercamiento de los ejecutivos de la America´s Drug Card (ADC) para traer este producto a la Isla y lo vimos como una oportunidad para llevar alivio a muchos ciudadanos y residentes en Puerto Rico que no tienen plan médico o a quienes su plan no les cubre el pago de todas sus medicinas”, expresó el presidente de la ALMPR, Reinaldo Castellanos en declaraciones escritas.

Explicó que la misma no requiere llenar solicitud ni ofrecer información confidencial para obtenerla.

Mencionó que esta tarjeta es aceptada en farmacias a través de la Isla, incluyendo las Farmacias Aliadas, WalMart, Walgreens, CVS y muchas independientes. El promedio de ahorros fluctúa entre un 15% en los medicamentos de marca y 55 por ciento para las medicinas genéricas o bioequivalentes. Los ahorros en algunas recetas pueden llegar a ser de hasta un 85%. La tarjeta es aceptada en más del 80 por ciento de las farmacias y otros negocios de Estados Unidos y sus territorios, incluyendo Puerto Rico.

La Asociación de Legisladores Municipales (ALMPR) es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios de capacitación, asesoramiento y apoyo a legisladores municipales de todo Puerto Rico, con una matrícula de aproximadamente 600 de estos funcionarios públicos. La distribución de la tarjeta de descuento para medicamentos es una de las iniciativas que impulsará en cada pueblo la ALMPR, en momentos en que se ven amenazada la provisión de servicios de salud por la crisis económica que experimenta el País desde hace más de una década.

La ADC fue fundada en 2009, y es miembro de la National Benefit Builders, Inc. Desde su fundación, la ADC ha ahorrado sobre mil millones de dólares en el pago de medicamentos a sus usuarios. La National Benefit Builders, Inc. (NBBi) mantiene las más altas calificaciones con distintas organizaciones, entre ellas el Better Business Bureau.

“La National Benefit Builders, Inc., a través de su división de tarjetas de descuento en medicamentos, se enorgullece de esta alianza con la distinguida Asociación de Legisladores Municipales de Puerto Rico. Esta iniciativa ayudará a distribuir tarjetas de descuento en medicinas a los ciudadanos que no cuenten con seguro de medicamentos mientras les permite ahorrar en la compra de sus recetas”, expresó Michael Attardo, vicepresidente senior de Operaciones y Administración de la NBBi. Attardo estuvo acompañado de otros ejecutivos de la organización, entre ellos, Kevin Faherty, presidente y Principal Oficial Ejecutivo de la firma, Joanne Filardo, Vicepresidenta de Mercadeo, Christopher Ojeda, Vicepresidente de Servicios de Información y Manuel Mirabal.

Para solicitar la tarjeta u obtener más información, cualquier ciudadano puede acceder al portal almpr.org. También puede llamar a la Asociación de Legisladores al 787-703-0088.