Operadores de máquinas de vídeo juegos rechazan ‘aumento desmedido’ a licencias

BAYAMON – El Proyecto de la Cámara 1142, que propone un aumento al costo de las licencias para máquinas de entretenimiento, causará, contrario a lo que se persigue, un recorte en la jornada laboral de todos los empleados públicos, toda vez que los operadores lo rechazan.

“De aprobarse un aumento a tres mil dólares para las licencias de los operadores de vídeo juegos, que ahora cuestan 100, el Gobierno de Puerto Rico no logrará los recaudos necesarios para mantener su fuerza laboral con una jornada completa. No hay forma de que los operadores puedan pagar las licencias de cada máquina a ese precio”, advirtió el coordinador de operadores de máquinas de video juegos para el área norte de Puerto Rico, Aníbal Villafañe Fernández.

Este subrayó que el aumento incluido en el proyecto será imposible de satisfacer. Dijo que la industria de máquinas de video juegos no aguanta un aumento más y mucho menos, de un 300 por ciento.

“El proyecto incluido por el Gobernador no es cónsono con la situación económica de Puerto Rico y es otro intento de hacerle daño a nuestra industria de máquinas para entretenimiento”, señaló Aníbal Villafañe Fernández, al extender el mensaje a la Junta de Control Fiscal.

La medida, que propone el ‘Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico’, a los fines de establecer un aumento en el pago por derechos de licencias para maquinas operadas con monedas, y para otros fines relacionados, el Gobierno de Puerto Rico “no llegará a obtener los recaudos esperados y por ende, deberá aplicarse un reducción de la jornada laboral a los empleados públicos”, afirmó.

Los operadores no comprarán las licencias para las máquinas de entretenimiento para adultos, insistió Villafañe Fernández, quien opinó que esta es la segunda ocasión en menos de 60 días, que La Fortaleza intenta que la legislatura apruebe la medida, pero el mismo contiene serios errores y aumentos desmedidos tanto para las licencias de las máquinas, como para los billares, velloneras, en fin; todo tipo de máquina operada por monedas.

“Nosotros queremos advertir a la Junta de Control Fiscal que no hay manera de poder lograr que mediante este aumento desmedido propuesto por el Gobernador y secundado por los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, se pueda lograr un recaudo de cerca de 80 millones de dólares por concepto de ventas de licencias. Las proyecciones esperadas a raíz de la aprobación del proyecto son falsas, irrisorias y fuera de toda realidad presupuestaria”, indicó el líder de los operadores en la región norte de Puerto Rico.

Indicó, además, que la medida propuesta afectará también a cerca de cien mil pequeños y medianos comerciantes que dependen no solo de las máquinas nuestras, también de los billares, velloneras y otros.

“El gobernador sabe que este proyecto no va a recaudar el dinero suficiente para lograr convencer a la Junta de Control Fiscal, que detenga su petición de un recorte de horas en la jornada de los empleados públicos. Nosotros estamos seguros que si aumentan las licencias a tres mil dólares no se venderán, no hay forma de pagar una licencia a ese precio, si tomamos en consideración que los ingresos en todos los renglones de la industria han bajado”, indicó Villafañe Fernández.

Y sustuvo que la legislación propuesta provocará que casi nueve mil empleados de la industria de máquinas de entretenimiento pierdan sus empleos. Predijo que también afectará a los pequeños y medianos comerciantes que dependen en su mayoría de los ingresos compartidos que producen las máquinas, billares, velloneras y otros entretenimientos relacionados.

“De aprobarse el proyecto no habrá dinero para pagar los gastos de energía eléctrica, agua y hasta para completar el pago de nómina de nuestros negocios. Esta medida trae un efecto negativo tanto para el pequeño y mediano comerciante, como para los operadores de máquinas en la isla”, terminó diciendo el líder de las máquinas de video juegos, Aníbal Villafañe Fernández.

