Los países que no reconocerán la Constituyente de Venezuela y los que sí

(CNN Español) – En una jornada marcada por la tensión, manifestaciones, el rechazo internacional y la violencia, los venezolanos votaron para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. El Ministerio Público investiga la muerte de 10 personas en enfrentamientos durante la jornada de votación. Ya son 125 muertos desde que empezaron las protestas en abril.



Estos son los países que este domingo manifestaron que no reconocerán la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que según el Consejo Nacional Electoral recibió más de 8 millones de votos, pero que según la oposición apenas superó los 2 millones, y los que sí:

La apoyan

Nicaragua

“Nos unimos a la Hidalguía del Pueblo Venezolano, que ha dicho Patria, Libertad y Vida, eligiendo condiciones propicias para seguir trabajando con Visión de Futuro”, dice un comunicado del gobierno de Nicaragua.

En el documento el Gobierno de Nicaragua dice que este domingo fue una fecha histórica para el país.

“En esta fecha de trascendencia histórica para el bravo Pueblo de Bolívar y Chávez, del Presidente Nicolás, del Partido Socialista Unido de Venezuela, saludamos la expresión del Espíritu Soberano y Digno, de esa Venezuela Admirable. Son momentos claves los que vive Nuestra América caribeña; y en Venezuela, de encendidos Rojos, se defiende con Votos el Derecho a la Autodeterminación, la Paz y el Decoro, de nuestros Pueblos”, afirma la comunicación.

Bolivia

El Gobierno de este país felicitó a Venezuela por su “expresión de paz, independencia y autodeterminación”.

“Bolivia hace votos para que este Órgano legítimo y democrático, se constituya en un espacio de diálogo y reconciliación entre los venezolanos y las venezolanas, que permita al hermano país alcanzar su desarrollo pleno y prosperidad en un marco de paz y justicia social”, dice el comunicado.

El Salvador

En un comunicado, el presidente de este país, Salvador Sánchez Cerén, dijo que espera que la jornada electoral contribuya a la estabilidad de Venezuela y dijo que la jornada se había desarrollado en un ambiente de “civismo”.

“Confiamos en que el resultado de esta elección abonará, junto a otros esfuerzos, al objetivo de lograr el ambiente de tranquilidad que necesita esta hermana nación”, afirma.

Los países que no la reconocerán

Argentina

En un comunicado de este domingo, el Gobierno de Argentina lamentó que Venezuela no escuchara los “llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país”

España

“España lamenta que el Gobierno de Venezuela haya decidido seguir adelante con un proceso constituyente que no es aceptado por la mayoría de los venezolanos y que conculca principios democráticos esenciales”, dijo en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y además condenó la violencia y represión en el país.

“La Asamblea resultante de la votación de hoy no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos, no tiene atribuidas conforme a la Constitución facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional y no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país. España no reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual, directo y secreto. Por ello no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente”, afirma.

Chile

Este domingo, el Ministerio de Relaciones de Chile expresó su “decepción” por la decisión de Venezuela de llevar a cabo las elecciones para la Constituyente este domingo “sin las más mínimas garantías para una votación universal y democrática, ni cumplir con los requisitos establecidos en la propia Constitución de ese país. Esta decisión ilegítima ha profundizado aún más la división en la sociedad venezolana”.

Brasil

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el país lamentó “profundamente la decisión del gobierno de Venezuela de rechazar los pleitos de la comunidad internacional por la cancelación de la convocatoria de una asamblea constituyente en los términos definidos por el Ejecutivo”.

“La iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro viola el derecho al sufragio universal, no respeta el principio de la soberanía popular y confirma la ruptura del orden constitucional en Venezuela”, añade el documento.

Perú

“El Gobierno del Perú no reconoce los resultados de la ilegítima elección realizada hoy para conformar una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Esta elección viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo, representado en la Asamblea Nacional. También vulnera el principio de universalidad del sufragio y profundiza la fractura de la nación venezolana, rompiendo el orden democrático en ese país”, afirmaron en un comunicado de este domingo y rechazaron la violencia, pidiéndole a Venezuela que estableciera un diálogo pronto.

Canadá

“Esta Asamblea Constituyente aumentará las tensiones en el país robándole a la gente sus derechos democráticos fundamentales”, afirmó el ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, en un comunicado de este domingo, en el que además lamentaron las muertes y la escalada de la violencia, pidiendo paz y negociaciones.

Colombia

Para el vecino de Venezuela, la violencia, represión y uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones son “una violación sistemática de los derechos humanos de los venezolanos afectados por la actual crisis y la coyuntura generada por esta jornada electoral, rechazada por millones de venezolanos así como por la comunidad internacional”.

“La instalación por la fuerza de una ilegítima asamblea constituyente llevará a Venezuela a una ruptura de la convivencia democrática destruyendo sus valores republicanos y profundizará la polarización y la confrontación que vive el país”, afirmó el país en un comunicado de la Cancillería este domingo.

Costa Rica

“El Gobierno de la República de Costa Rica no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular, la convocatoria, el proceso y los resultados para la composición de una Asamblea Nacional Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela, hoy 30 de julio. Costa Rica hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales, a desconocer esos resultados y, al Gobierno de Venezuela, a recuperar la vía de la razón y escuchar el clamor de su pueblo y de la comunidad internacional”, afirmó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

México

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el Gobierno de México no reconoce los resultados de la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente realizada el día de hoy en la República Bolivariana de Venezuela y lamenta que el Gobierno de ese país haya decidido llevar a cabo unos comicios contrarios a los principios democráticos reconocidos universalmente, que no se apegan a la Constitución de la República y que profundizan la crisis en que se encuentra el país”, afirmó el país en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Panamá

Además de anunciar que no reconocerán los resultados por los “vicios” del proceso, Panamá anunció que respaldará las sanciones de . a los funcionarios venezolanos y “actuará en estrecha colaboración con las autoridades norteamericanas e instará a la colaboración interinstitucional de autoridades respectivas para prevenir actos delictivos en el país”.

Paraguay

“El Gobierno de la República del Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirma su posición de desconocer la ilegal convocatoria ni los resultados del ilegítimo proceso para integrar una Asamblea Constituyente, llevada a cabo en la fecha, por parte del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, en contravención de las normas constitucionales de ese país, vulnerando además, el principio universal del sufragio”, afirmó Paraguay en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, dijo que este lunes se vence el plazo de consultas realizado por el Mercosur al gobierno de Venezuela y que de no haber respuesta Venezuela podría ser suspendida.

“En el Mercosur estamos esperando, teniendo en cuenta que la comunicación que le hemos hecho al Gobierno de Venezuela para la consulta como establece el protocolo de Ushuaia hasta ahora no nos han dado respuesta y estoy seguro que no nos van a dar porque ellos desconocen todo lo que está haciendo el Mercosur, pero nosotros lo que hemos hecho está en el marco legal”, dijo Loizaga a IP Paraguay.

Estados Unidos

“Estados Unidos repudia enérgicamente las elecciones impuestas el 30 de julio con el fin de elegir a una Asamblea Nacional Constituyente, que tiene la finalidad de reemplazar a la Asamblea Nacional que fue elegida en forma legítima, y debilitar el derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación”, afirmó la portavoz del Departamento de Estado de ., Heather Nauert.

“Seguiremos adoptando medidas enérgicas y expeditivas contra los artífices del autoritarismo en Venezuela, incluidos aquellos que participen en la Asamblea Nacional Constituyente como resultado de la elección viciada del día de hoy”, añade.

Unión Europea

“Los eventos de las últimas 24 horas han reforzado la preocupación de la Unión Europea por el destino de la democracia en Venezuela. La Unión Europea lamenta profundamente la violencia y enfrentamientos durante la elección de este domingo. Expresa sus condolencias a las familias y amigos de las personas que murieron. Todas las partes deben abstenerse de la violencia”, afirmó la UE en un comunicado.

“Una Asamblea Nacional Constituyente elegida bajo estas circunstancias de duda y violencia no puede ser parte de la solución”, añadieron.

Guatemala

“El Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su profunda preocupación por la realización de las elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente que se llevó a cabo hoy en la República Bolivariana de Venezuela, sin atender las múltiples peticiones de gran parte de la población, así como de la Comunidad Internacional. Guatemala considera que la Asamblea Nacional Constituyente no podría simplemente sustituir a la actual Asamblea Legislativa, electa de manera democrática en el año 2015”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

