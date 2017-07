Junta de Directores del Instituto de Estadísticas nombra al Dr. Mario Marazzi-Santiago como director ejecutivo por un término de 10 años

SAN JUAN – La Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) anunció el lunes, el nombramiento del doctor Mario Marazzi-Santiago para un segundo término de 10 años como director ejecutivo del Instituto.

“En los últimos meses, he recibido un sinnúmero de muestras de apoyo de todo tipo de personas, incluso de personas que no tienen nada que ver con el Instituto. Quiero expresar mi profundo agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas. En el día de hoy, nuevamente, he recibido otra extraordinaria muestra de apoyo de las personas con las cuales llevo trabajando en la Junta de Directores del Instituto en los últimos años. Agradezco enormemente la confianza depositada en mi persona para continuar dirigiendo esta importante institución por los próximos 10 años. También, quiero agradecer al Gobernador por solicitar que permaneciera como Director Ejecutivo del Instituto. Es con un gran sentido de responsabilidad y compromiso que acepto la nominación para la Dirección Ejecutiva del Instituto”, dijo Marazzi Santiago en declaraciones escritas.

“Como economista, comparto la gran frustración de muchas personas de que las estadísticas económicas de Puerto Rico todavía no están a la par con las mejores prácticas federales e internacionales. Es por eso que la Junta había iniciado un proceso de reclutamiento amplio y serio para identificar al próximo Director Ejecutivo del Instituto. Estoy seguro que bajo el liderato del doctor Marazzi-Santiago se le podrá dar la continuidad administrativa a los grandes esfuerzos que ya se vienen realizando para implantar las mejoras metodológicas necesarias a estos efectos”, indicó el presidente de la Junta de Directores del Instituto, el doctor Antonio Fernós Sagebién.

El doctor Marazzi-Santiago es el primer empleado y primer Director Ejecutivo del Instituto. Su nombramiento fue efectivo el 1 de agosto de 2007 y vence el próximo 31 de julio de 2017. A finales de mayo, la Junta de Directores del Instituto había emitido una convocatoria pública para identificar al próximo Director Ejecutivo del Instituto.

En este proceso, se recibieron varias solicitudes de candidatos cualificados, incluso de candidatos que viven fuera de Puerto Rico. Posteriormente, la Junta de Directores tuvo la oportunidad de analizar y deliberar sobre las cualidades de los distintos candidatos.

En el caso del doctor Marazzi-Santiago, por tratarse de un empleado existente en el Instituto, la Junta de Directores además realizó una evaluación exhaustiva de su desempeño durante estos primeros 10 años al frente del Instituto. Se evaluó el desempeño del Dr. Marazzi-Santiago usando una rúbrica que incluyó una diversidad de criterios tales como la sana administración del Instituto, las finanzas del Instituto y la reputación del Instituto, entre otros.

Para sorpresa de la Junta de Directores, en días recientes, todos los candidatos que cualificaban para el puesto, excepto el doctor Marazzi-Santiago, emitieron comunicaciones retirándose de la aspiración. Por ende, para asegurar la continuidad administrativa del Instituto, y considerando las extraordinarias cualificaciones del doctor Marazzi-Santiago, la Junta de Directores celebró en el día de ayer una reunión extraordinaria y acordó por mayoría nombrar a un segundo término al doctor Marazzi-Santiago como director ejecutivo.

Durante estos 10 años, el Instituto ha sido auditado tres veces por la Oficina del Contralor. En todos los informes, bajo la administración del doctor Marazzi-Santiago, el Instituto ha recibido opiniones favorables y ningún señalamiento. Por otro lado, a pesar de que ningún Gobierno ha cumplido con la asignación presupuestaria de 5 millones de dólares establecida en la Ley habilitadora del Instituto, el Instituto ha tenido buena disciplina fiscal y una tendencia de incremento de sus ingresos. Esta disciplina es la que hoy en día le permite al Instituto realizar la Encuesta de Ingresos y Gastos del Hogar, la cual es esencial para mejorar la calidad de las estadísticas económicas de Puerto Rico.

Para evaluar la reputación del Instituto bajo la dirección del doctor Marazzi-Santiago, se entrevistaron a varios expertos independientes del Gobierno federal, asociaciones profesionales, empresas privadas, y de organizaciones sin fines de lucro. El consenso general es que hay un “antes y después” en Puerto Rico gracias al trabajo del Instituto bajo la dirección del doctor Marazzi-Santiago, y que, a pesar de los pocos recursos, el Instituto ha hecho una labor titánica. El doctor Marazzi-Santiago es además el único puertorriqueño elegido para formar parte del prestigioso Instituto Internacional de Estadísticas con sede en La Haya, Países Bajos.