Gobierno quiere aprobar ley para que no los puedan demandar, alega alcaldesa de San Juan

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares pretende aprobar en la Sesión Extraordinaria que comienza el lunes, un estatuto legal que prohíba las demandas contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), alegó el viernes, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

“Es una admisión del Banco Gubernamental de Fomento de que había dinero de los municipios incautado, secuestrado y que van a legalizar ahora el robo de los dineros de los municipios. Mi petición es a los otros 77 alcaldes, es que llamen a sus legisladores y no le permitan y le pidan a sus legisladores que pongan su lealtad con la gente”, dijo la alcaldesa en conferencia de prensa.

Cruz Soto se refirió a la convocatoria que Rosselló Nevares envió para la celebración de la Sesión Extraordinaria. En la explicación de la medida sobre la reestructuración de la deuda del BFG, el texto indica que se busca “confirmar la validez de préstamos emitidos por el BGF, proveer que las transacciones realizadas conforme a esta ley serán válidas y obligatorias para todas las entidades gubernamentales, disponer que ninguna entidad gubernamental tendrá legitimidad activa para cuestionar esta ley”.

“Solo en una dictadura puede existir un estado de derecho donde el Estado diga que te confisca tu propiedad, tu cuenta de banco, tu carro y no tienes el derecho de cuestionarlo en un Tribunal. Yo estoy absolutamente seguro, que en los Tribunales de Estados Unidos no van a permitir que esta gente que quiere ser americano y que no entienden los mejores valores de los Estados Unidos, lo vayan a permitir”, expresó por su parte, el presidente de la Legislatura Municipal de San Juan, Marco Antonio Rigau.

Para el representante Luis Vega Ramos, la movida de la administración de Rosselló Nevares es similar a legalizar un asesinato, expresó.

La alcaldesa de San Juan entiende que si el proyecto se aprueba con ese lenguaje, afectaría su demanda en el Tribunal Estatal, no así el pleito que lleva a nivel federal.

“Esto es una versión criolla del ‘stay’ (la moratoria en demandas que tiene la ley federal PROMESA)”, sentenció Cruz Soto.

La Sesión Extraordinaria está pautada para este lunes a partir de la una de la tarde. Además del proyecto del Banco Gubernamental de Fomento, se considerarán otras 4 medidas y varios nombramientos.