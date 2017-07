Faltan entre 400 a 500 maestros por nombrar, en su mayoría de inglés, dice secretaria de Educación

SAN JUAN – La secretaria de Educación, Julia Keleher, dijo el jueves, que al momento faltan entre 400 a 500 maestros por nombrar.

“En su mayoría me hacen falta maestros de inglés”, dijo Keleher a preguntas de la prensa.

La funcionaria mencionó que espera en las tres semanas que quedan para el inicio de clases, culminar el proceso de reclutamiento.

Cuestionada sobre la necesidad de bibliotecarios, Keleher respondió: “¿Qué quiere el país? Tengo limitación en la cantidad de puestos que tengo que llenar. Y me hace(n) falta 3 maestros de matemática y tengo bibliotecarios ¿Cuál pondrías primero? ¿Pondrías al bibliotecario o pondrías para cubrir lo matemáticas, donde tengo 10 por ciento de proficiencia en octavo grado? Los recursos no dan, porque tengo tantas escuelas y hay que repartir. Si puedo consolidar las matrículas, podría invertir en un montón de recursos, pero no puedo porque el dinero no da”.

La titular mencionó que va a eliminar parte del proceso burocrático de las escuelas, específicamente las organizaciones escolares.

“El problema de todos los años, es que todos los años hacemos lo mismo. Este será el último año que vamos a pasar por ese proceso, porque aparte de ser bien complicado y requerir muchos recursos, añade muy poco valor. Esto quiere decir que yo no contemplo realizar el proceso de Organización Escolar el año que viene. Si esa es la facultad de la escuela, para qué vamos a hacer el proceso cada 12 meses”, expresó.

Sobre el proceso de matrícula, que al momento algunos padres de educación especial no han comenzado, señaló que aumentarán la información para que sepan dónde matricular a sus hijos.

Keleher insistió en la necesidad del proceso de matrícula, para que los encargados se aseguren de que los estudiantes tendrán las facilidades en las escuelas receptoras.

“A través del proceso que realizamos, nosotros preparamos las escuelas receptoras con los salones de educación especial. Si no quieren llevar al estudiante a la escuela receptora, a donde nosotros entendíamos y no teníamos otra información, a través del proceso que realizamos, voy a tener dos salones de educación especial sin uso. Y a lo mejor a la escuela que los matriculen, ese salón no estará disponible”, dijo la secretaria de Educación.

“Ahora lo que estamos haciendo es preguntando a dónde los van a llevar, para entonces estar preparados. Aparte de eso, estamos contratando los recursos necesarios, porque al ser humano lo puedo ubicar, pero las preparaciones y la reparación de un plantel, requiere un poco más de tiempo”, añadió.

El llamado para que los padres realicen el proceso de matrícula, incluye a los estudiantes de corriente regular.

“Si no se hace la matrícula, no tengo los datos que necesito para gerenciar bien. Lo que queremos es que cuando lleguen el sistema esté listo y provea el servicio que se debe”, expuso.

La funcionaria mencionó que implantaran el concepto de casa abierta en las escuelas receptoras.

“Estamos listos para iniciar las charlas en las escuelas receptoras y vamos a abrirlas para que conozcan a la comunidad, para que se sientan bien, para que hagan las preguntas, para que vayan al salón que le toca a su hijo. A mí me interesa que la madre se sienta bien dejando a su hijo bajo mi cuidad y ya lo tenemos preparado para ejecutar de esa forma”, sentenció.

Insistió en que no hay marcha atrás con la determinación del cierre de planteles, por lo tanto, los padres que de alguna forma esperaban por la revocación del cierre, tienen que matricular a sus hijos en la escuela receptora.

“Ya nosotros cruzamos ese puente”, reiteró.

El semestre escolar comienza el 14 de agosto.