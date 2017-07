‘El régimen de Maduro está dando sus últimas boqueadas’: Vargas Llosa

El escritor habló del amor, de la situación en Venezuela y del proceso de paz en Colombia.

Hoy no le voy a preguntar de su vida personal ni de cuándo se va casar, pero sí le quiero preguntar por el amor. ¿Qué tanto lo cambió el amor?



El amor es la experiencia más intensa que vive el ser humano. Realmente, si hay alguien desdichado en la vida, es el que no vive una gran pasión, aquellas personas que no han sentido cómo todo se enriquece a su alrededor gracias a ese sentimiento extraordinario.