El Mossad se prepara para las guerras del….mañana !!!

Desde Israel por Dr. Israel Rabinowicz

Antes de ingresar al tema central de la nota me permitiré pocas líneas con sentimientos personales, la emoción, incluso acompañadas por lágrimas cuando la televisión mostraba al actual Presidente del Parlamento israelí, la Knesset, Yuli-Yoel Edelstein, hasta hace solo 30 años atrás Prisionero de Sion en la ex Unión Soviética, detenido en Siberia solamente por enseñar la lengua de la Biblia, retornar ahora a la actual Rusia nada menos que como Presidente del Parlamento Israelí y hablar frente a su similar ruso en hebreo, el mismo idioma por el cual purgó cárcel, qué retorno triunfal lleno de simbolismos, qué emoción, un volver a vivir al que interiormente mucho acompañe, la vida sabe devolver.

La llegada al puerto de Haifa de uno de los mayores portaaviones de la armada de los Estados Unidos, 90 de los aviones de guerra más avanzados, una tripulación de casi 6000 hombres, las trabajadoras sociales de parabienes en su plenitud de trabajo, 20 pisos de instrumental que cubren todas las alternativas posibles, en las costas Sirias uno similar ruso hace tiempo ya está aparcado, es una clara indicación que la zona está comenzando rápidamente a subir su temperatura, que los analistas la ven como un potencial foco conflictivo, la expansión y apertura más globalizada seguramente también es una fuerte posibilidad.

Irán presente en todas las alternativas, por primera vez coincidencia total entre el Presidente Trump y el Primer Ministro Netanyahu, de allí en más todo abierto. El conflicto palestino israelí es solo un tema menor, insignificante dentro de otro más complicado, en su centro Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, el 60/70% del petróleo y gas del mundo, un problema que se globaliza para intentar rearmar el mapa político, de allí comenzar todo de nuevo, desde abajo.

Peligra el mundial de futbol en Rusia, será utilizado éste como arma política ?

Mientras lo convencional está en su apogeo, al momento de escribir estas líneas el Presidente de India está viajando hacia Israel, algo totalmente excepcional y que realzan las relaciones entre ambos países, lo hace para suscribir el mayor convenio de venta de armas por parte de Israel, se dice que son más US$ 20 mil millones de dólares en equipos para blindar la seguridad de éste país, drones de tecnología de punta aún desconocida fuera de Israel, pero especialmente afianzar los lazos en la investigación, en la alta tecnología del futuro, ya son muchísimos los profesionales hindúes que trabajan en compañías de primera línea en los diferentes campos, una cooperación que aporta mucho más que la simple suma aritmética.

Hace años un misterioso virus destruyó, infectó el corazón, el núcleo duro del avance nuclear en Irán, ello produjo una demora de varios años en su desarrollo que no requirió de ataques con aviones ni otros explosivos para intentar llegar a lo más secreto y cuidado de sus proyectos que seguramente se desarrollan enterrados varios pisos bajo tierra, no se llevó vidas humanas, nadie asumió la responsabilidad pero todas las miradas tenían una sola dirección, no había muchos con capacidad y en condiciones de llevar a cabo una acción tan perfecta, primero en información y segundo en ejecución.

El masivo ataque cibernético que en la última semana se expandió y preocupó a muchos países y empresas, además de ayudar a las empresas israelíes especializadas en seguridad informática a facturar en pocos días muchos cientos de millones de dólares adicionales, demostró una vez más por donde irán las futuras guerras.

Y de repente el Mossad, el mismo Mossad rodeado de una aureola de misterio y fantasías, aparece públicamente intentando adelantarse en el tiempo, en esas guerras en donde los aviones serán reemplazados por computadoras llenas de neuronas.

Cuando vi la publicidad, luego de la sorpresa inicial me levanté y aplaudí, mi esposa con ello confirmó que la locura ronda cerca mío, soy un admirador de las publicidades originales, y ésta sin duda lo era, los curiosos pueden verla en https://youtu.be/1ww8EGf-0TU

El Mossad creo un fondo de inversión de riesgo, Libertad se llama, por su nombre en español es posible que ello indique que detrás de la idea este algún latinoamericano que trabaja en sus filas, no tiene objetivos comerciales, simplemente apoyar con aportes de entre 500 mil a un millón de dólares a esos jóvenes emprendedores llenos de ideas que parecen de otro mundo, la búsqueda, la captación de talentos, esos brillantes jóvenes llenos de fantasías, alguna vez alguien imaginó que todas las fantasías del famoso “ auto fantástico “ al día de hoy ya serían obsoletos?, jóvenes cuyo lugar de trabajo son un rincón de sus propias casas.

Es casi seguro que muchas de esas locuras de hoy, cuando de aquí a 100 años se desclasifiquen documentos secretos nos enteremos que el micro chip implantado a una mosca que transmitía información, o el programa que en tiempo real leía y convertía en palabras los movimientos físicos de las personas u otras que hoy parecen ciencia ficción pura comenzaron con el aporte de esos modestos 500 mil dólares iniciales del fondo del Mossad apoyando a la inteligencia.

En el medio muchos de ellos, además de los proyectos secretos, seguramente serán merecedores del Nobel u otros grandes premios internacionales por haber sido parte del descubrimiento de una vacuna contra el cáncer o de otros que multipliquen exponencialmente la oferta de alimentos en el mundo, los campos de acción son ilimitados, aún todo está por verse.

Hasta la próxima