El intermediario entre Rusia y Trump Jr.: un cómico ‘playboy’ obsesionado con Facebook

Es una incógnita el alcance del papel de Goldstone y si participó en la reunión de junio de 2016 en Nueva York, pero en los correos de preparación -que difundió Trump Jr. al saber que el diario The New York Timesconocía el contenido- exhibe cercanía con la familia del empresario inmobiliario. Se dirige con confianza al primogénito y menciona el nombre de una asesora del entonces precandidato republicano. “Esto es obviamente información de muy alto nivel y sensible pero es parte del apoyo de Rusia y de su Gobierno por el señor Trump, ayudado también por Aras y Emin”, escribe.

Ni el agente ni su abogado, Robert Gage, contestaron a las consultas de este periódico.

Aras Agalarov, el padre de Emin, se ha desmarcado de Goldstone. El experiodista ha alegado que antes de la reunión no conocía a Natalia Veselnitskaya, la letrada que acudió al encuentro, ni a sus acompañantes. “Honestamente no presté atención a ninguno de ellos ni a sus nombres. Mi trabajo fue asegurarme de que encontraran el mostrador de seguridad correcto, escribieran sus nombres y encontraran el ascensor”, dijo el viernes a The Washington Post.