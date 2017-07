EE UU autoriza 15.000 visados temporales porque no hay suficientes trabajadores norteamericanos

El Departamento de Interior pide que se amplíe el número de visados H-2B para no causar “un daño irreparable” a algunos negocios

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que ha autorizado 15.000 visados adicionales para trabajadores temporales inmigrantes tras “constatar que no hay suficientes trabajadores cualificados y dispuestos de Estados Unidos para trabajos temporales no agrícolas” en el presente año fiscal. Los visados son del tipo H-2B, que no dan estatus de inmigrante y son para trabajos no agrícolas.