Comisión de la Igualdad, malgasto y engaño al pueblo según presidenta del PPT

SAN JUAN – La presidenta del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Mariana Nogales Molinelli, catalogó el miércoles, la llamada Comisión de la Igualdad que cabildeará por la anexión a Estados Unidos como un malgasto de recursos y un engaño más al pueblo estadista por los líderes que dicen representarlo.

Nogales Molinelli, reaccionó así al nombramiento por el gobernador Ricardo Rosselló de cuatro miembros de la comisión, quienes aseguró que solo se representan a sí mismos. “Ésta es una confesión de que las gestiones de la Comisionada Residente Jennifer González han sido un fracaso, una medida para la cual no existe mandato alguno y una manera de evadir la verdadera forma de atender el problema del status de manera ágil y democrática”, afirmó en declaraciones escritas.

La abogada recordó que “en su carta sobre el plebiscito sobre el plebiscito, el Departamento de Justicia federal indicó claramente que el plebiscito de 2012 no podía tomarse como una decisión válida sobre el tema del status. Tampoco puede tomarse seriamente un plebiscito como el que se celebró recientemente, en el que solo participaron 23% de los electores inscritos. No existe ningún mandato del pueblo, por tanto, para ir a solicitar la estadidad.”

Por su parte, el ex candidato a la gobernación por el PPT, Rafael Bernabe, cuestionó para qué hace falta pagarle viajes y gastos a siete cabilderos si ya se cuenta con una representante en el Congreso.

“La realidad es que el proyecto de estadidad sometido por la Comisionada no ha tenido ningún efecto. Nadie lo endosa. Nadie le hace caso. Ella dijo que iba a provocar una crisis en el Congreso. Y uno se pregunta ¿dónde está la crisis? Nadie le hace caso a su proyecto, nadie le va a hacer caso a un plebiscito con 23 por ciento de participación y nadie le va a hacer caso a esta delegación. Se engaña al pueblo estadista dando la impresión de que se hace algo por el ‘ideal’, pero no se hace nada. Lo único que se hace es malgastar recursos. En la prensa ya se ha indicado que esta comisión le costará al país cerca de $400 mil dólares, suponemos que durante el próximo año fiscal”, señaló.

Bernabe explicó que “para colmo, a veces se dice que esto corresponde al llamado Plan Tenesí, pero ni en esto son consistentes los líderes del PNP. El Plan Tenesí no consta de mandar algunas personas escogidas por el gobernador. El Plan Tenesí implica elegir una convención constituyente, adoptar la constitución del estado, elegir los congresistas y mandarlos a ocupar su puesto en el Congreso. Eso es el Plan Tenesí, no mandar una comisión a reunirse con uno que otro congresista. Por otro lado, el Plan Tenesí es un plan para traer la estadidad y no puede pedirse que los muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que no apoyan la estadidad apoyen tal proceso. Pero hay un proceso que todos y todas podemos apoyar y que permiten atender el problema. Ese proceso es la asamblea constitucional de status”.

El profesor universitario señaló que lo que necesita Puerto Rico “es un proceso que permita al pueblo expresarse, que sea vinculante y verdaderamente descolonizador. Ese mecanismo no es mandar siete tristes delegados sin mandato ni poder alguno, sino convocar una asamblea constitucional de status. En esa asamblea tendrían representación estadistas, independentistas y defensores de la libre asociación, es decir, los defensores de opciones no coloniales. Esos delgados diseñarían opciones no coloniales, negociarían con el Congreso lo que se pertinente negociar y someterían al pueblo opciones vinculantes y no coloniales. Ese proceso lo podemos iniciar sin esperar por nadie: eso sería mandar un verdadero mensaje de todo nuestro pueblo al Congreso, exigiendo la descolonización”.