Alcalde de Juana Díaz exhorta a los “soberanistas” a dedicarse a fiscalizar

PONCE (– El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres le recomendó el miércoles, a los llamados “soberanistas” a fiscalizar al gobierno de turno, en vez de buscar posiciones dentro del Partido Popular Democrático (PPD).

“El Partido Popular tiene un presidente, el Partido Popular tiene un plan de trabajo. El esfuerzo tiene que ir encaminado a fiscalizar (a) este desgobierno de Ricardo Rosselló, a fiscalizar la Junta de Control Fiscal, los atropellos que quieren cometer en contra del pueblo de Puerto Rico, fiscalizar el proceso legislativo, así que no hay espacio para ese tipo de situaciones momentáneas”, dijo Hernández Torres en entrevista con WPAB 550.

“Si la compañera alcaldesa de San Juan quería dirigir el partido, pues tuvo la oportunidad precisamente en esa asamblea donde participó el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá de presentar su candidatura. Aquí lo importante en este partido es tener un rol importante de fiscalizar”, agregó.

“No se puede montar una estructura paralela en contra de la voluntad expresada por el liderato político del Partido Popular en un momento dado en la Asamblea, eso crea una división innecesaria en estos momentos. Ah, si quiere aspirar a la presidencia del partido o a la gobernación, pues es un derecho que tiene ella y cualquier otro compañero dentro del Partido Popular, pero este no es el momento. La gente del Partido Popular no quiere estas controversias ahora que no sea, concentrarnos en la fiscalización y reorganizar el partido”, sostuvo el alcalde juanadino.

Las expresiones de Hernández Torres se dan en medio de la pugna que existe entre el presidente del PPD, Héctor Ferrer y la alcaldesa de San Juan, cuando esta criticó la supuesta censura que enfrenta en su propio partido y expresó que en la asamblea iba a presentar su renuncia como vicepresidenta de las mujeres.

Ante lo expresado por Ferrer, Cruz Soto declaró por escrito que no habia presentado la renuncia a la posicion y que no queria entrar en peleas con el presidente del PPD.

Le recuerdan a Héctor Ferrer que legislación para crear Registro de Cabildero fue aprobada

EL CAPITOLIO – La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas Rodríguez, le salió al paso el miércoles al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, recordándole que ya existe legislación para crear un Registro de Cabilderos.

“Realmente no entendemos esta propuesta del exrepresentante Ferrer Ríos, menos cuando ya existe una medida que hace mucho más de lo que este propuso ayer y la cual fue aprobada unánimemente, 49 a 0, en la Cámara el pasado 20 de junio. La medida contó con el aval completo de ambas facciones de la delegación del partido popular en el Cuerpo. Así que Ferrer Ríos no tiene que inventarse la rueda, ya eso está. Lo que tiene que hacer, si desea, es decirle a sus senadores que le voten a favor cuando la pieza baje a votación en el Senado, nada más”, comentó Mas Rodríguez en declaraciones escritas.

Las expresiones de la legisladora novoprogresista surgen luego que el Presidente del PPD indicara ayer, miércoles, que buscaría convocar a la Conferencia Legislativa del PPD para que sometan legislación con el fin de crear un Registro de Cabilderos.

“El Proyecto de la Cámara 808 esta hace rato. Así que esa propuesta es una vacía y sin razón. Inclusive, a principios de año se firmó en la Cámara la Orden Administrativa 2017-06, que crea un Registro de Cabilderos en el Cuerpo. Esta Orden obliga a todo cabildero a Registrarse en Secretaría antes de hacer sus funciones en la Cámara. Para esto, Secretaria creó un formulario, en inglés y español. Una vez evaluada la solicitud y registrado, Secretaría emitirá certificación para que el cabildero pueda entrar. Tiene que tener visible su ID de cabildero en todo momento en la Cámara en informar el resultado de sus gestiones, además de notificar con quien se reunió y para que”, añadió Mas Rodríguez.

Actualmente la medida se encuentra en la Comisión de Gobierno del Senado esperando por evaluación.

Carmen Yulín, Manuel Natal, Luis Raúl Vega no son los líderes del soberanismo, dice alcalde de San Germán

SAN GERMAN – El alcalde de San Germán, Isidro Negrón, dijo el miércoles que la alcadesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto y los representantes Manuel Natal Alvelo y Luis Vega Ramos no son los líderes de los llamados soberanistas dentro del Partido Popular Democrático (PPD).

“El soberanismo (del PPD) no lo representa una o dos personas. Yo diría que dentro del partido existen sobre 400 mil personas que son soberanistas y no está liderado por Carmen Yulín Cruz, ni por Manuel Natal ni Luis Vega Ramos. Está liderado por Héctor Ferrer. En la forma en que ellos se expresan, dan la impresión de que creen que son los dueños del soberanismo del Partido Popular (Democrático) y no es así”, afirmó el alcalde a una emisora radial (WKAQ 580).

“Siento un gran aprecio por ellos, pero no podemos permitir que ellos hablen a título nuestro, a nombre de todos nosotros. Hace cinco o seis meses escogimos a un presidente, vamos a dejarlo trabajar. Me parece que las expresiones que está haciendo la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín están fuera de lugar en un momento donde Héctor Ferrer está haciendo un gran esfuerzo para unir al partido”, declaró.

Asimismo, aseguró que “no existe” una separación entre los soberanistas de su partido, a pesar de las divididas posturas entre el partido rojo.

“Todos podemos trabajar juntos para eliminar la condición colonial de la isla, pero no es todo el mundo por separado”, concluyó.