Cámara atiende medida que busca establecer límites y cambios en ligas menores

EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara, José “Che” Pérez Cordero dio a conocer el miércoles, que en el pasado mes de mayo presentó una medida que busca enmendar el reglamento del Departamento de Recreación y Deportes(DRD) para proteger a los jugadores de los equipos de categorías menores.

“Hay que proveer las condiciones adecuadas de seguridad para toda actividad de recreación y deportes, regulando y fiscalizando dichas actividades, organizaciones o individuos. No se puede sacrificar la salud, el disfrute y la enseñanza de valores, a cambio de obtener resultados inmediatos”, indicó el representante en declaraciones escritas.

Pérez Cordero indicó que ante varias situaciones que han ocurrido en las canchas con los atletas que juegan en estos equipos, había presentado la Resolución Conjunta de la Cámara 170. La medida ordena al DRD enmendar sus reglamentos aplicables para que establezca límites de participación diaria en los que podrán jugar los jóvenes atletas de categorías menores y reforzar las medidas de seguridad; entre otros fines. La resolución se presentó el pasado 8 de mayo y está en el proceso de evaluación.

Según la medida el DRD ha aprobado reglamentos que rigen la práctica del deporte en Puerto Rico, en particular las categorías menores. Estos parten del principio de que el niño y adolescente no son adultos pequeños. Sus características fisiológicas, anatómicas y psicológicas no se asemejan a las capacidades de un adulto.

“No obstante, hay que cubrir aspectos importantes para la seguridad de los participantes. Es sabido que muchas veces se celebran torneos de corta duración lo que obliga a los jóvenes a participar de varios partidos en un solo día, provocando muchas veces lesiones que podrían ser irremediables, o incidentes desgraciados”, señaló.

“Para evitar casos lamentables e incidentes con jugadores que resultan con lesiones por exceso de actividad física, la Asamblea Legislativa entiende es necesario se establezca un límite de competencias deportivas en las que los jóvenes de categorías menores pueden participar diariamente, salvaguardando así su salud y bienestar físico. También hay que revisar las medidas de seguridad en las canchas para que en caso de alguna situación, tengan los equipos médicos necesarios para atender las emergencias”, insistió el legislador.

Mencionó que en el reglamento actual del DRD se establece, entre otras cosas, que el volumen de entrenamiento y la intensidad del mismo deben ser adaptados a las características individuales de cada uno de los integrantes del equipo. Al final de cada temporada es necesario realizar evaluaciones de destrezas y habilidades de cada jugador. “Pero hay que fiscalizar a estas organizaciones deportivas para que cumplan con los límites establecidos y orientar a los padres para que no permitan que sus hijos sean expuestos a excesos físicos que reviertan en una desgracia”, finalizó diciendo el presidente de la Comisión cameral de Recreación y Deportes.