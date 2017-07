Asignan fondos federales al RUM y a Recinto de San Germán de la INTER

WASHINGTON, D.C. – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, anunció el sábado la asignación de casi 2.1 millones de dólares, para el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y el Recinto de San Germán de la Universidad Interamericana (INTER).

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) le asignó $1,685,324 al Sistema Caribeño de Observación Costera Oceánica (CariCOOS) establecido en el 2005 en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), para continuar con su investigación bajo el proyecto Enhancing Coastal Intelligence for the US Caribbean.

La comisionada residente se ha reunido en su oficina en la capital federal con la doctora Sylvia Rodríguez y el profesor Julio Morell, de CariCOOS, para discutir el programa y su financiamiento.

Por su parte, el Departamento de Educación Federal, le otorgó al Recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la cantidad de $398,501.00 bajo el College Assistance Migrant Program (CAMP); Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA).

El propósito de CAMP es proveer apoyo académico y financiero para ayudar a trabajadores agrícolas migrantes y estacionales y a miembros de su familia inmediata, a completar su primer año de universidad y continuar en educación postsecundaria.