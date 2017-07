Alcaldes Asociados y Federados buscan legislación que mejore panorama fiscal de sus municipios (Foto, Sonido)

EL CAPITOLIO – Varios alcaldes, asociados y federados, se reunieron el lunes con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien tenía como propósito escuchar las preocupaciones y propuestas de los Ejecutivos Municipales sobre algunos asuntos que les afectan como lo es el recogido de basura, recaudación de impuestos, CRIM, entre otros.

Se anunció la celebración de una Cumbre Municipal a llevarse a cabo el martes, 29 de agosto; en El Capitolio donde se discutirán todas las propuestas de los alcaldes que serán plasmadas en un documento que genere en legislación que reconozca la realidad fiscal de los municipios y de Puerto Rico con la intención de que todas las instrumentalidades públicas puedan operar correcta y adecuadamente en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, expresó estar esperanzado en que las conversaciones que sostendrán redunden en legislación que le lleven tranquilidad, sosiego y alivio a la familia puertorriqueña. Además señaló se conversaron temas como CRIM, Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y Retiro, temas que catálogo de fundamental, ya que, son claves en la relación de los municipios con el BGF que afectan a las familias que representan los alcaldes.

Mientras tanto el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, explicó que en esos grupos de trabajo se obtendrán muchas iniciativas en las cuales todos estarán de acuerdo para llevarlas a ejecución. Insistió que en la Cumbre se llevarán unos proyectos más claros que sean de beneficio para sus municipios. Rivera Schatz indicó que a raíz de dicha Cumbre Municipal se propone establecer legislación y un documento de trabajo para presentárselo al gobernador, Ricardo Rosselló y al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, que procure legislación que fomente un escenario justo, balanceado y real acorde a las realidad social y económica que tiene Puerto Rico.

Además confirmó le entregó copia del proyecto sobre la reestructuración del BGF a los alcaldes allí presentes.

Asimismo, no descartó que se eleve a rango constitucional la autonomía municipal ante la realidad que se aprueba legislación o se toman decisiones que trastocan las facultades que tienen los municipios a través de dicha ley afectando sus finanzas. De paso aseguró no favorecer la eliminación de municipios y sentenció que “por este Senado no pasa ni un solo proyecto eliminando ningún municipio. Mientras yo sea presidente de este Senado no se eliminará ni un solo municipio”, enfatizó, provocando el aplauso de los alcaldes allí presente. Mientras favoreció que se consoliden agencias y servicios municipales.

Rivera Schatz no descartó sostener reuniones con empresas que, a su juicio, tienen muchos beneficios y que los mismo son desproporcionados en comparación con la contribución que hacen en Puerto Rico, según dijo son 13 o 14, para que contribuyan más con los puertorriqueños “y decirles que es hora de que la prosperidad que han vivido en Puerto Rico en momentos de crisis la compartan con los puertorriqueños que aporten un poco más y de esa aportación que establezca un porciento para que se nutran los gobiernos municipales”, insistió.

A la reunión asistieron los alcaldes de Arecibo, Canovanas, Naguabo, Bayamón, Cayey, Maunabo, Trujillo Alto, Mayagüez, Cataño, Guayanilla, San Lorenzo, Adjuntas, Aguada, Naranjito, Maricao, Ponce, Las Piedras, Ceiba, Gurabo y Guánica.