Alcalde de Aguas Buenas muda su oficina a escuela Santaella para evitar el cierre del plantel

AGUAS BUENAS – El alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez instaló el martes, su oficina frente a los portones de la escuela Luis Santaella, en reclamo por que el plantel se mantenga abierto.

“Apoyo que la escuela se mantenga abierta. No hemos recibido notificación oficial sobre el futuro de la escuela. En mayo me reuní con la secretaria Julia Keleher y ella se comprometió a evaluar nuestra propuesta para evitar el cierre de esta escuela. También en junio me reuní con el gobernador, Ricardo Rosselló quien ordenó reevaluar el cierre de la escuela”, sostuvo el alcalde en declaraciones escritas.

García Pérez aseguró que “los estudiantes de la escuela Luis Santaella pasarían a la escuela Alfonso López O’Neill. Pero al presente de 146 estudiantes, solo 6 se han matriculado en la escuela receptora”.

“Se le consiguieron fondos para mantenimiento y utilidades. Tenemos programado ofrecimiento de tutorías “after school” y actividades educativas con el apoyo de la comunidad y la empresa privada”, aseguró.

“Existe el compromiso de la comunidad y la empresa privada para mantener esta escuela abierta. Contamos con los recursos para costear el pago de mantenimiento y utilidades. Solo queremos que la secretaria Julia Keleher le dé la oportunidad a esta escuela de funcionar bajo este nuevo modelo”, concluyó el alcalde aguasbonense.

Por su parte, Keleher respondió que el alcalde debe respetar las determinaciones tomadas.

“Es importante tener claro que vivimos en un país de ley y orden donde debemos respetar las determinaciones tomadas. Igualmente, dejo saber que he atendido el asunto como corresponde, tanto con el alcalde, como a diversas personas de la comunidad escolar que me han llamado, escrito y visto. Siempre hay y habrá espacio para escuchar sus preocupaciones, teniendo siempre como prioridad el bienestar de los estudiantes”, indicó la secretaria de Educación, Julia Keleher, en declaraciones escritas.