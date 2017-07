Aida Díaz critica protestas por proyecto de Retiro sin habérsela leído

SAN JUAN – La presidenta de la Asociación De Maestros Aida Díaz, criticó el lunes a los portavoces de las otras organizaciones magisteriales por protestar sin conocer el proyecto que se aprobará en la Sesión Extraordinaria, sobre el Sistema de Retiro. “Han sido tan artísticos en la mentira, que hasta yo me creí lo que se estaba diciendo. De que realmente los iban a tirar a la calle sin nada. Imaginen que si yo llegué a creerlo, como un maestro que no sabe lo que está pasando se va a sentir”, dijo Díaz en conferencia de prensa. SAN JUAN – La presidenta de la Asociación De Maestros Aida Díaz, criticó el lunes a los portavoces de las otras organizaciones magisteriales por protestar sin conocer el proyecto que se aprobará en la Sesión Extraordinaria, sobre el Sistema de Retiro. “Han sido tan artísticos en la mentira, que hasta yo me creí lo que se estaba diciendo. De que realmente los iban a tirar a la calle sin nada. Imaginen que si yo llegué a creerlo, como un maestro que no sabe lo que está pasando se va a sentir”, dijo Díaz en conferencia de prensa.

Según Díaz, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, y este le aseguró que lo que se dice públicamente por las organizaciones magisteriales no es correcto.

“Yo confió en su palabra y en su honor, pero tengo que leer el proyecto para asegurarme de lo que dice es lo correcto”, mencionó.

“Nadie tiene el proyecto en las manos y hay unos vociferando, de que todo será negativo en contra del maestro. No hay aumento de edad, no hay reducción de beneficios, continúan recibiendo su pensión mensual’, expuso la presidenta de la organización que es representante exclusivo de los maestros bajo la Ley 45 de sindicación de empleados públicos.

“Ahora tenemos que ver que dice el Tribunal de Quiebras y la Junta de Control Fiscal. Eso es otro cantar. Por ahora estamos trabajando con esta legislación. Si esto bajaba como decían las otras organizaciones magisteriales, era detrimental para el maestro”, señaló.

Díaz manifestó que el si el proyecto que se presenta a la Legislatura es distinto a lo que Rosario Cortés le explicó, los bufetes de abogados de la organización estarán radicando los recursos correspondientes para impugnar la medida.

“Si el proyecto es como las organizaciones magisteriales dicen, me voy a manifestar con ellos. Pero tenemos que aprender, no podemos quedarnos en la década del 60. El tiempo ha cambiado y hay que usar nuevas estrategias”, declaró.

De acuerdo a la presidenta de la AMPR, Rosario Cortes le aseguró “que la pensión de los maestros que tienen un sistema de beneficio definido, que son todos los que trabajan en Educación antes del primero de agosto de 2014, seguirán con su mismo plan y no se cambiará a un 401K o “pay as you go”. Los que comenzaron a trabajar a partir del primero de agosto de 2014, son los que, por la Ley 160/2013, tienen un sistema de contribución definida, que es un plan 401K”.

Díaz aseguró que el Sistema de Retiro de Maestros tiene un déficit de 16 mil millones de dólares. La presidenta de la AMPR aseguró que siempre y cuando se garanticen los pagos de las pensiones, no tiene ninguna objeción en cualquier otro cambio que sufra el Sistema de Retiro, tanto en su ubicación o en su composición administrativa