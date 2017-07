AAAS expresa preocupación ante cambio propuestos para el Fideicomiso por parte del gobierno

SAN JUAN – La Junta de Directores de la División del Caribe de la Sociedad Americana por el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés) expresó el jueves su preocupación los cambios propuestos a la estructura de mando del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación.

“En momentos en que los científicos y científicas del País necesitan generar y dar seguimiento a planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, resulta incongruente que se cambie la estructura de una organización científica con el mero propósito que ésta sea “cónsona con nuestro plan programático de gobierno” según cita el Proyecto del Senado 575”, indicó en declaraciones escritas la doctora Margarita Irizarry Ramírez, miembro de la directiva y expresidenta AAAS-División del Caribe.

“El desarrollo de la Ciencia no debe responder a planes programáticos de un gobierno y el progreso científico no debe medirse en cuatrienios. Es cierto que desde el 2004 hasta el 2013, el Fideicomiso de Ciencias estuvo carente de un plan de desarrollo. Pero en los últimos tres años, se ha construido un plan de trabajo con el fin acercar a los sectores científicos y de desarrollo económico para beneficio del País. Dichos planes no deben interrumpirse de manera caprichosa. Exhortamos al Gobernador de Puerto Rico a que no firme el proyecto ante su consideración”, declaró.

La Sociedad Americana por el Avance de la Ciencia (AAAS por sus siglas en inglés) es la sociedad científica general más grande del mundo y editora de la revista Science, así como Science Translational Medicine, Science Signaling, Science Advances, Science Immunology, y Science Robotics.

La División Caribeña es una de cuatro divisiones de esta organización científica internacional y fue fundada en 1985 en San Juan, Puerto Rico.