ÚLTIMA HORA

Municipio de San Juan llevará a cabo vigilia en recordación de las víctimas de la discoteca Pulse en Orlando

SAN JUAN – Al cumplirse el primer aniversario de la masacre de la discoteca Pulse en Orlando, el Municipio de San Juan llevará a cabo una vigilia en el monumento en honor a las víctimas de esta tragedia en el Escambrón el próximo jueves, 22 de junio de 2017 a las 6:00 de la tarde.

“Con esta vigilia queremos recordar la vida de aquellos que ya no están con nosotros. Su partida nos convoca a ser más fuertes y a combatir la homofobia y la discriminación. El año pasado develamos un monumento en el Escambrón con el fin de rendir un homenaje a las víctimas y recordarnos a todos que tenemos que erradicar la homofobia. Tenemos que redoblar los esfuerzos para inculcar en la ciudadanía el respeto a la vida, a la diversidad y a la equidad”, expresó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto en declaraciones escritas.

Como parte, de los actos de recordación del próximo jueves, se llevará a cabo una recreación del evento “Del lado del amor”, en el cual artistas y figuras públicas relatarán las historias de las víctimas de la tragedia en Pulse.

El activista de los derechos de la comunidad LGBTT, Pedro Julio Serrano, explicó que se escogió el 22 de junio para llevar a cabo los actos de recordación en San Juan para que sobrevivientes de la tragedia y los familiares de las víctimas pudieran estar presentes. La fecha del aniversario de la masacre de Pulse es el 12 de junio, pero ese día se llevaron a cabo actividades en Orlando y familiares de las víctimas viajaron para estar presentes.

“Todos somos iguales y estamos convocados a luchar juntos para erradicar la homofobia. Invito a la ciudadanía a participar de esta vigilia como acto de concienciación y unión para exigir el derecho que tenemos todos a vivir en paz”, culminó.

CDCoop y Agricultura firman acuerdo para creación de agrocooperativas

SAN JUAN – La Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCoop) y el Departamento de Agricultura (DA) firmaron el martes, un acuerdo colaborativo para la promoción del modelo cooperativo a través del desarrollo de empresas agrarias y la creación de programas agrícolas juveniles.

Durante la firma del acuerdo, en el salón de los alcaldes de la casa alcaldía de Las Piedras, la comisionada de CDCoop, Ivelisse Torres Rivera, expresó que nivel mundial el cooperativismo agrícola reviste crucial importancia en el suministro alimentario, la creación de empleos y la capacidad económica de sus respectivos países. Destacó, además, que en Puerto Rico, el cooperativismo representa un importante sector con enorme capacidad y potencial para el desarrollo social y económico.

“Mediante este modelo de producción colaborativa se pueden desarrollar diversas iniciativas mediante las cuales aportar a la recuperación económica de nuestro país. El cooperativismo como elemento de desarrollo económico y social está incluido en varios de los compromisos programáticos del gobernador Ricardo Rosselló, en particular el denominado Impulso al Cooperativismo”, indicó en declaraciones escritas.

Torres Rivera enfatizó en que esta alianza permite a la CDCoop educar en cooperativismo a agricultores en ocho regiones de la isla, compartir recursos técnicos con Agricultura para adiestrar y orientar a los socios de las cooperativas de confinados y cooperativas juveniles agrícolas en escuelas no especializadas.

“Apoyaremos sus iniciativas y los ayudaremos a lograr el máximo mediante el modelo de empresarismo social con programas como Mi primera finca para jóvenes agricultores. De otro lado, los conocimientos de los agrónomos de Agricultura son un buen recurso ahora que la CDCoop está en proceso de incorporar una cooperativa agrícola en el complejo correccional de Sabana Hoyos en Arecibo. También colaboraremos en la creación de nuevos proyectos de cooperativas agrícolas de diversos tipos, especialmente en áreas de innovación técnica y tecnológica “, añadió.

Por su parte, el secretario del DA, agrónomo Carlos Flores Ortega, sostuvo que el desarrollo de agrocooperativas es una iniciativa programática de su departamento que se materializa hoy con la firma del acuerdo colaborativo con la CDCoop.

“El agrocooperativismo es un modelo idóneo para lograr que nuestros agricultores desarrollen una cultura de organización empresarial entre productores del sector agrícola. Representa mayor capacidad de negocio y mejor acceso a financiamiento, lo que permite a su vez reducir los gastos de producción al menor costo posible”, indicó.

Flores Ortega informó que la actividad de hoy es la primera de varias actividades de orientaciones que estas agencias realizarán en toda la isla. “Estamos coordinando las mismas con nuestras Súper Regiones Agrícolas del Departamento de Agricultura y con el personal altamente cualificado de la Comisión de Desarrollo Cooperativo. La próxima actividad de orientación será el 18 de julio en la Súper Región Agrícola de Naranjito”, puntualizó.

En el evento organizado para la firma, estuvieron presentes sobre 80 agricultores, el alcalde de Las Piedras, Miguel López y especialistas de ambas agencias.

Gobernador refuta expresiones de la Junta

LA FORTALEZA – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares refutó el martes, las expresiones del presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, mediante una misiva enviada al ente federal.

En la misma, el gobernador catalogó la carta de Carrión, tercero, como confusa y preocupante.

“La alegación de que el Gobierno no ha sido públicamente directo con respecto a la crisis financiera y económica de Puerto Rico es simplemente falsa. Por otra parte, la carta ignora los esfuerzos y logros de buena fe del Gobierno para cumplir con los plazos cortos para las presentaciones a la Junta del Plan Fiscal y Presupuesto (cada uno como se define más adelante), incluyendo la producción de una extensa documentación de respaldo”, dijo Rosselló Nevares en las declaraciones escritas.

“Además, el Gobierno ha puesto a disposición de su personal, profesionales y asesores para ayudar en la preparación para la presentación de casos de Título 3 y la subsiguiente persecución por parte de la Junta de esos casos. Dejando a un lado el mensaje mixto y ambiguo de la Carta, el Gobierno asume que la Junta es sincera en su deseo de “continuar trabajando con el Gobierno y la Legislatura para cumplir con los requisitos y objetivos de la PROMESA”. Sobre la base de que los objetivos de la Junta y el Gobierno deben ser verdaderamente los mismos, escribimos en respuesta a las preocupaciones de la Junta”, añadió el gobernador.

En cuanto al argumento de Carrión, tercero, en la Carta que afirma “la estrecha y positiva colaboración entre la Junta y la administración y sus respectivos equipos de asesores puede estar retrocediendo”, el gobernador respondió que “Esta declaración no refleja la realidad, especialmente cuando se considera que en los últimos meses el Gobierno, la Agencia Fiscal de Puerto Rico y la Autoridad de Asesoramiento Financiero (AAFAF), el Departamento de Hacienda y La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y sus asesores han celebrado reuniones y convocatorias diarias con los asesores de la Junta para completar y certificar el presupuesto fiscal 2017-2018.

“Además, la carta parece sugerir que el Gobierno ignora la gravedad de la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico. A este respecto, la Junta no ha reconocido ni reconoce las muchas medidas significativas adoptadas por el Gobierno durante los últimos seis meses, más allá de las exigidas por PROMESA y la Junta, encaminadas a corregir la grave situación financiera de Puerto Rico. Todas estas acciones han hecho un llamamiento al pueblo de Puerto Rico para que asuma su parte justa de los sacrificios necesarios para hacer frente a la crisis”, mencionó.

“El Gobierno está plenamente comprometido a tomar todas las medidas necesarias para lograr la certificación del Presupuesto a tiempo para el inicio del año fiscal 2017-2018 de acuerdo con PROMESA y en conformidad con el plan fiscal certificado del 13 de marzo de 2017, según enmendado El “Plan Fiscal”). Este compromiso también incluye trabajar para la oportuna certificación de la Junta Directiva de los planes de liquidez e implementación correspondientes (los “Planes de Liquidez e Implementación”) que son indispensables para la implementación efectiva tanto del Plan Fiscal como del Presupuesto.

Como usted correctamente señala, “[la] transparencia es un principio orientador específicamente mandado por PROMESA [y es un principio rector de la administración del Gobernador”. Sin embargo, no estamos de acuerdo con su afirmación de que el Gobierno no ha cumplido con su propio principio de transparencia, afirmando que “parte de la narración que se apodera del discurso público no caracteriza adecuadamente la verdadera situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico, Llevando al público a subestimar la verdadera naturaleza y

Rosselló Nevares también refutó las expresiones de la Junta en torno a que la Carta también pide al Gobierno que “haga y comunique lo antes posible las determinaciones de política pública necesarias con respecto a lo que entiende que constituyen” servicios esenciales “en el contexto de PROMESA”. Señalamos respetuosamente a la Junta el hecho de que la Junta aprobó y certificó el Plan Fiscal que le presentó el Gobierno, que se basaba en asegurar la “financiación de los servicios públicos esenciales”. Véase PROMESA S 201 (b) (1) (B).

“Desgraciadamente, la carta transmite la impresión de que el Gobierno y la Junta no colaboraron estrechamente en la determinación de los recursos necesarios para financiar servicios públicos esenciales y no estuvieron de acuerdo en cuanto al nivel de financiación necesario para garantizar la disponibilidad de servicios públicos esenciales el presupuesto. De hecho, el Gobierno está trabajando y continuará trabajando con la Junta para finalizar el Presupuesto del año fiscal 2018, lo que hará aproximadamente mil millones de dólares en recortes de gastos, incluyendo educación y salud, según lo dispuesto por el Plan Fiscal”, respondió el primer mandatario.

“Apreciar el tiempo adicional que la Junta proporcionó al Gobierno para desarrollar el Plan y Presupuesto, queremos recordar a cada miembro de la Junta que el Gobierno ha acomodado a la Junta en cada momento, incluyendo la presentación del Plan Fiscal a la Junta dentro de los primeros 58 días de esta administración y acomodando las opiniones fuertemente Subsecuentes enmiendas al Plan Fiscal. El Gobierno sigue plenamente comprometido a trabajar con la Junta en la implementación exitosa del Plan Fiscal y en su continuo cumplimiento de las disposiciones legales de PROMESA, incluyendo la certificación del Presupuesto y los Planes de Liquidez e Implementación que cumplen Con todos los requisitos de la Junta. Con ese fin, el Gobierno seguirá trabajando en cooperación con la Junta para lograr los objetivos de PROMESA y poner a Puerto Rico en el camino hacia el crecimiento económico sostenible y la responsabilidad fiscal. Esperamos continuar esta estrecha colaboración en beneficio del pueblo de Puerto Rico y de todas las partes interesadas”, concluyó.

Héctor Ferrer responde a Rosselló Nevares que quiere una consulta estadidad si o no avalada por el Congreso

SAN JUAN – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer respondió el martes, a la petición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que el líder de la pava acepte una consulta estadidad si o no.

“Gobernador, cuando usted quiera hablar del asunto del estatus u otros asuntos conmigo, usted tiene mi número de celular, me llama y nos reunimos”, dijo Ferrer en conferencia de prensa.

Ferrer Ríos señaló que avala una consulta estadidad sí o no, pero avalada por el Congreso.

“La propuesta de estadidad si o no, tiene que venir acompañada de una segunda parte, para terminar el vaivén político, según lo estableció el Task Force Casa Blanca. Cuando la estadidad sea rechazada por la inmensa mayoría de los puertorriqueños, me llama y nos reunimos”, dijo Ferrer.

¿Usted quiere un proceso estadidad si o no? Se busca el proceso estadidad si o no. Pero vamos a darle la segunda vuelta porque cuando pierda, sacamos a la estadidad para siempre. En la segunda vuelta será independencia o ELA desarrollado. A ver quién pierde”, culminó.

El presidente del PPD señaló que esa es la postura que deben tomar todos los anexionistas.

“Si yo fuese estadista y si yo fuera el gobernador de este país, yo quisiera que no hubiera duda. Él tiene contactos… no necesita mi ayuda para eso”, dijo.

Cámara de Representantes aprueba legislación para crear Registro de Cabilderos

EL CAPITOLIO– La Cámara de Representantes aprobó el martes, en su Sesión Ordinaria, legislación para crear el Registro de Cabilderos del Gobierno de Puerto Rico, a fin de establecer la política pública sobre la actividad de cabildeo, así como para reglamentar esta profesión.

El Proyecto de la Cámara 808, del líder cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, tiene como objetivo establecer un marco de acción para los cabilderos, mediante “normas que permitan el acceso de personas y grupos a las Ramas Legislativas y Ejecutivas del Gobierno, con el propósito de influir en el proceso de toma de decisiones”.

En el registro se publicará la identidad de los cabilderos y los asuntos objeto de sus actividades a nombre propio o de sus clientes, para evitar el uso de influencias indebidas en la toma de decisiones del Gobierno.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro Suárez, sostuvo en declaraciones escritas que “Puerto Rico se une a los esfuerzos que se han llevado a cabo a nivel mundial para la regulación de la actividad de cabildeo, con ello se promueve la transparencia gubernamental, cumpliendo así con una promesa programática de la presente administración, con lo cual se optimiza la confianza entre el gobierno y el pueblo”.

Mientras que el Proyecto de la Cámara 1036, del presidente cameral, tiene como fin adoptar la “Ley de Justicia Juvenil de Puerto Rico”, la cual establece de forma clara la línea que separa lo que es un asunto de disciplina hacia un menor, de lo que es la acción que debe tomarse ante una conducta criminal el cual debe ser atendido con diligencia y mayor severidad.

Méndez Núñez señaló durante su turno que el proyecto establece que las autoridades determinarán si se toma jurisdicción del menor como un adulto, dependiendo de la clasificación de la falta que comete ese menor. “No investigar y procesar conducta delictiva e imputar a un menor, solo por el hecho de su minoridad, propende a la impunidad, algo que no es admitido en una sociedad de ley y de orden como aspiramos a ser en Puerto Rico. Cada caso se atenderá de forma distinta, en la que se tomará en cuenta el mejor interés del menor, pero a la misma vez en el mejor interés de la sociedad”.

A esto se une, la consideración del Proyecto de la Cámara 1035, también del Presidente del Cuerpo, para enmendar las “Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores” y armonizarlas al Código Penal de 2012 y la nueva Ley de Justicia Juvenil antes mencionada.

A renglón seguido, se dio paso al Proyecto de la Cámara 1085, de administración, el cual enmienda la “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, a los fines de crear la Oficina de Gerencia Municipal, y transferir algunas de las funciones de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Ello, como parte de la restructuración de la Rama Ejecutiva del gobierno, para disminuir el gasto público y mejorar las funciones de las agencias, en concordancia con el Plan para Puerto Rico que impulsa la presente Administración.

También, se le dio paso al Proyecto de la Cámara 991, del representante José “Memo” González Mercado, para enmendar la “Ley de Municipios Autónomos”. La medida busca simplificar el procedimiento de disposición de propiedades que sean declaradas estorbos públicos, de modo que los municipios puedan promover la limpieza, renovación y venta de estas propiedades con el fin de estimular la creación de empleo y el desarrollo económico de la zona.

Además, se aprobó el Proyecto de la Cámara 745, del representante Michael Abid Quiñones Irizarry, para disponer que no se podrá emitir una orden de desacato contra un padre alimentante, que tenga una deuda por un término no mayor de seis meses, si este provee evidencia de haber sido despedido o justifica una merma de ingresos. Deberá presentar prueba que gestionó con una agencia de empleo un nuevo trabajo y tomó medidas razonables para cumplir con el pago de la deuda.

De otra parte, fue refrendado el Proyecto de la Cámara 459, del representante Rafael “June” Rivera, para disponer el diseño de un contrato de arrendamiento estándar a ser utilizado por las entidades gubernamentales a quienes se les permita arrendar un bien inmueble privado.

Igualmente, se aprobó el Proyecto de la Cámara 869, de la representante Yashira Lebrón Rodríguez, para enmendar el “Código de Seguros de Puerto Rico”, y actualizar esta legislación a las establecidas por la “National Association of Insurance Commisioners” y propiciar un mercado estable y confiable para las operaciones de seguros en Puerto Rico.

De otra parte, fue avalado el Proyecto de la Cámara 858, del representante José Banchs Alemán, para enmendar la “Ley de Control de Acceso de 1987”, para hacer mandatoria la mediación en los casos de cobro de cuotas de mantenimiento por controles de acceso, en aquellos complejos sometidos a tal régimen.

Del mismo modo, se favoreció la Resolución Conjunta de la Cámara 66 de los representantes Maricarmen Mas Rodríguez y José “Ché” Cordero para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a realizar un estudio para determinar la situación actual de las carreteras municipales y estatales que discurren en los municipios de Aguada, Aguadilla, Añasco, Moca, Rincón, Mayagüez, Hormigueros, San Germán, Cabo Rojo, Isabela, San Sebastián y Las Marías.

Mientras tanto, fue aprobado el Proyecto del Senado 353, con el propósito de autorizar la venta, cesión, enajenación, administración u operación de las instalaciones de servicios de salud del Estado a corporaciones especializadas en brindar tales servicios, siempre que las mismas tengan diez años o más ofreciendo servicios de salud en Puerto Rico y hayan demostrado capacidad financieras y administrativa.

También, fue considerado el Proyecto del Senado 269, para crear la “Ley de Apoyo Financiero de la Universidad de Puerto Rico”; y la Resolución Conjunta del Senado 76, que ordena al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a confeccionar y expedir anualmente un marbete conmemorativo de la Universidad de Puerto Rico y sus 11 unidades para que durante el cobro de estos aranceles los ciudadanos puedan donar desde un dólar hasta diez dólares para ser destinado al sistema universitario.

De otra parte, se concurrió con las enmiendas del Senado al Proyecto de la Cámara 541, que tiene el propósito de que se reconozca en Puerto Rico, el mes de abril como el “Mes del Reciclaje” y el día 17 de mayo de cada año, el “Día del Reciclaje”, para promover entre los ciudadanos una conciencia ecológica.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el jueves, 22 de junio a las 11:00 de la mañana.