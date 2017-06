Trump: México “es el segundo país más mortífero del mundo”; el gobierno mexicano responde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó de nuevo a México a través de Twitter este jueves y se comprometió de nuevo a construir el muro fronterizo.

“México acaba de ser clasificado como el segundo país más mortífero del mundo, sólo por detrás de Siria. El tráfico de drogas es la principal causa. ¡Vamos a construir el muro!”, tuiteó Trump.

El gobierno de México respondió a al presidente estadounidense mediante un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que incidió en que el problema del tráfico de drogas era compartido por ambos países, y que la violencia en México se debía a “la alta demanda de drogas en Estados Unidos”.

“México no es el segundo país más violento del mundo. De acuerdo com cifras de la Organización de las Naciones Unidas de 2014 (el reporte internacional más reciente), México está lejos de ser uno de los países más violentos”, dijo la Cancillería mexicana.

“Como ha sido enfatizado repetidamente por el mismo gobierno de Estados Unidos, el tráfico de drogas es un problema compartido que sólo terminará si se abordan sus causas de raíz: la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México (y otros países)”.

“Para ser efectivos, debemos dejar de culparnos el uno al otro. Esperamos seguir trabajando con el gobierno de Estados Unidos en el combate a las drogas ilícitas, con base en los principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo y confianza mutua”, agregó el comunicado.

El tuit de Trump es aparentemente una referencia a un informe publicado el mes pasado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Según ese informe, la guerra de las drogas en México cobró 23.000 vidas durante el 2016, colocando al país como el segundo más mortífero después de Siria, donde murieron 50.000 personas como resultado de la guerra civil.

El gobierno mexicano criticó a los autores del informe. Según un comunicado conjunto de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación, el reporte señala, de manera “irresponsable”, la existencia de un “conflicto armado (no internacional)” en México. “Ello es incorrecto; la existencia de grupos criminales no es un criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no internacional. Tampoco lo es el uso de las Fuerzas Armadas para mantener el orden al interior del país”, dijo entonces el gobierno.

Trump habló sobre la construcción del muro durante un discurso el miércoles en Cedar Rapids, Iowa, afirmando que estaba considerando agregar paneles solares a la construcción de modo que el proyecto se pagara solo.

“Y de esta manera, México tendrá que pagar mucho menos dinero”, dijo. “Un muro solar. Tiene sentido. Vamos a ver”.