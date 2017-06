Tony Soto está listo para la campaña en Guaynabo, mientras Carmelo Ríos dice que pronto anuncia

GUAYNABO – Mientras que el representante Antonio Soto Torres se propone oficializar, el lunes, su candidatura a la alcaldía de Guaynabo, el senador Carmelo Ríos Santiago expresó que no anunciará su decisión todavía.

“Yo, mañana, no voy a anunciar, como algunos planteaban por ahí. Va a haber un espacio, va a ser muy pronto. Qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y porqué lo vamos a hacer. Las candidaturas, hay miles por ahí. Lo que diferencia es qué se hace con esa candidatura”, dijo Ríos Santiago, a preguntas de la prensa tras salir del colegio de votación del plebiscito, el domingo.

El senador por Guaynabo, Bayamón, Cataño y Toa Baja, aseguró que esperaba por que su hija, que estudia en Estados Unidos llegara a la Isla, para discutir la situación y tomar una decisión, lo cual mencionó se hizo en la noche del sábado.

“Esto es un asunto familiar”, sentenció.

Ríos Santiago también se expresó sobre el tono de la pre campaña.

“Noto que es muy agresiva, para no haber campaña. La noto de un mensaje que no es bueno para los guaynabeños. Este no es el momento de llevarle mensajes de miedo y de cosas que no son de beneficio a la gente”, añadió.

Por su parte, para el representante Antonio Soto Torres era de esperar el apoyo que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le dio al portavoz de la mayoría. En cambio, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez respaldó abiertamente al representante del Precinto 6.

El tercer aspirante es el exrepresentante Ángel Pérez, quien en las pasadas elecciones retó en primarias a O’Neill García.

El pasado lunes, se dio a conocer que el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García, presentó su renuncia al cargo que ocupó por 24 años, por investigaciones criminales y administrativas en su contra.