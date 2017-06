Sector Privado le da espaldarazo temporal a la JCF

GUAYNABO – Los integrantes de la Coalición del Sector Privado le solicitaron el jueves a la Junta de Control Fiscal que finalmente descarte el acuerdo de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Nosotros esperamos que no aprueben el RSA y que descarten el plan fiscal de la AEE y que reclamen un plan fiscal atemperado a una realidad de crecimiento económico y no de estancamiento social. Lo que queremos es que lo que parece una impresión de que no van a aprobar el RSA se materialice”, dijo Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales e integrante de la Coalición en conferencia de prensa.

A juicio de Masses, la JCF hasta el momento ha actuado extremadamente prudente y responsable.

Las expresiones de los integrantes de la Coalición coinciden con expresiones de los Congresistas en critica a la dilación que ha tenido la JCF para aprobar el RSA. El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Rob Bishop, ha sido el tercer representante le escribe una carta al presidente de la JCF, José Carrión tercero sobre el particular.

“Los miembros del Congreso que están vigilando las acciones de la Junta, están preocupados con el fracaso continuo de la Junta de actuar sobre el RSA de la AEE. El miedo es que esto puede resultar en un daño severo con efectos adversos para Puerto Rico, incluyendo la capacidad de la Junta para negociar de buena fe con los acreedores y la erosión de la confianza del Congreso a la JCF “, escribió Bishop en su carta.

A pesar de que la misiva suena como una amenaza a la permanencia de los actuales integrantes de la JCF en sus posiciones, Masses entiende que eso no va a ocurrir.

“La dinámica política sugiere que siempre hay un poco de calor en estas cosas y es normal y entendemos que el congresista Bishop es una persona responsable. Pero entendemos que la Junta ha actuado de forma responsable y no han podido decidir porque precisamente no se puede. La matemática no da”, expuso.

De acuerdo con la Coalición, aprobar el RSA de la AEE redundara en un aumento en la factura de luz, lo cual afectaría aún más la economía de Puerto Rico. El grupo entiende que se debe negociar un nuevo acuerdo que permita que se pague 21 centavos de kilovatio hora en la tarifa residencia y menos de 16 centavos kilovatio hora a las industrias. El colectivo entiende que el Gobierno debe aprovechar la oportunidad que brinda la ley federal PROMESA y el Titulo 3 para lograr un modelo energético que devuelva la competitividad a Puerto Rico.