Gobernador retira nombramiento de la Procuradora de la Mujer

PONCE – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, retiró el viernes, el nombramiento de Ileana Aymat Ríos como procuradora de las Mujeres.

“Yo tenía entendido que no se van a estar viendo los nombramientos hoy, por lo tanto, tomé una decisión ante el tecnicismo, que todos saben, si no se ven los nombramientos, en efecto, no se pueden reinsertar nuevamente para la reconsideración… es algo técnico”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Explicó que tan pronto la Legislatura regrese del receso someterá nuevamente el nombramiento de Aymat Ríos.

Por su parte, Aymat Ríos señaló que siempre se mantendrá ligada a la tarea en pro de las mujeres.

“En el día de hoy el gobernador Ricardo Rosselló Nevares tomó una determinación con respecto a mi designación que respeto. He dedicado toda mi vida, sin pausa, a luchar por la mujer, sus derechos y su protección. Lo hice por casi tres décadas liderando una organización dedicada a dar servicios a víctimas de violencia doméstica y a sus familiares. Lo he hecho desde la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, tocando puertas, estableciendo alianzas comunitarias, pisando lugares escondidos de nuestra Isla y rescatando vidas de ciclos de violencia. Se trata de una misión de vida que Dios me dio, que me he honrado en seguir y que nunca abandonaré”, señaló Aymat Ríos en declaraciones escritas.

PONCE – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares sostuvo el viernes, que ante el millonario recorte presupuestario emitido por la Junta de Control Fiscal (JCF), a la Legislatura, intentó añadir otros pagos al Título 3 de PROMESA, pero la JCF le denegó esa alternativa.

“Lo que nosotros hicimos es que hay una serie de pagos que tiene que hacer el gobierno que se podría considerar utilizar el Título 3 de Promesa lo que le daría un ‘stay’ o una moratoria en los pagos y entonces, utilizar ese capital”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

“Esa propuesta se hizo esta mañana y no fue aceptada por la Junta”, añadió.

Así las cosas, Rosselló Nevares mencionó que está buscando otras alternativas para mantener la funcionalidad de la Legislatura.

“Le conviene al pueblo de Puerto Rico tener una Asamblea Legislativa que sea eficaz y eficiente”, concluyó.

El recorte emitido por esa entidad federal pudiera representar hasta unos 26 millones de dólares, en lo que el presidente de la Cámara baja, Carlos “Johnny” Méndez Núñez anticipó pudieran ser despedidos entre 500 a 600 empleados.

Cabe destacar, que los empleados de la Casa de Las Leyes, no son permanentes, según explicó Méndez Núñez a la prensa.

Rosselló Nevares supervisa trabajos en plantel de Ponce como parte de Renueva tu Escuela

PONCE – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares inspeccionó el viernes, los trabajos de reacondicionamiento de la Escuela Elemental Rodulfo del Valle del Municipio de Ponce, como parte del programa Renueva tu Escuela.

“El programa Renueva tu Escuela logra que el Gobierno, la empresa privada y el Pueblo impacten de manera positiva los planteles de sus comunidades para tenerlos listos para el comienzo de clases. Cónsono con nuestro compromiso con una educación de calidad y de crear un ambiente propicio para las actividades académicas, exhortamos a la ciudadanía a continuar apoyando otras escuelas”, dijo el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Además, como parte de los esfuerzos del programa Renueva tu Escuela se establecieron centros de acopio alrededor de la Isla en las agencias gubernamentales, los supermercados Selectos, las farmacias Walgreens y las sucursales del Banco Popular para recolectar materiales escolares para el estudiantado de escasos recursos económicos.

La fecha límite para entregar los donativos es el lunes 10 de julio.

Explicó que esta iniciativa, de la primera dama Beatriz Rosselló, busca que todos los niños cuenten con los útiles escolares necesarios para el regreso a clases, y se suma a la búsqueda de donativos de materiales de construcción para reparar las escuelas y voluntarios que donen su tiempo y mano de obra. Para convertirse en voluntario o entregar donativos puede acceder el portal cibernético: www.backtoschool.pr.

Durante el recorrido por la Escuela Elemental Rodulfo del Valle, el primer mandatario estuvo acompañado de la secretaria asociada de la Gobernación y gerente del Proyecto Renueva tu Escuela, Itza García; el director ejecutivo de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), Carlos Santiago; el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera; y la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez.

Los arreglos que se llevan a cabo en esta escuela receptora incluyen: pintura, mantenimiento de las áreas verdes y áreas deportivas, así como la limpieza y reparación de las áreas comunes, entre otras labores.

La Escuela Elemental Rodulfo del Valle ofrece servicios al residencial Manuel de la Pila Iglesias, la urbanización Ferry Barrancas, la Milagrosa y otras comunidades aledañas.

Esta institución educativa opera en horario escolar y extendido, y cuenta con 20 maestros altamente cualificados (HQT, por sus siglas en inglés), según lo requiere las escuelas Schoolwide (SW) del Programa de Título I. Además, ofrece apoyo académico, como trabajo integrado, observación de las prácticas del salón de clases, adiestramiento en el salón, coaching, provisión de tiempo para planificación común estructurada y consulta con expertos externos.

Además, se informó que como parte del programa de fusión de escuelas, la doctora María de los Ángeles Piris Grau, será la nueva directora de esta escuela receptora. Esta educadora era la directora de la escuela Luis Muñoz Rivera II que cesó sus servicios al concluir el pasado semestre escolar.