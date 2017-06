Rosselló Nevares designa a la nueva Chief Innovation Officer

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares designó el jueves a Glorimar Ripoll Balet como Chief Innovation Officer, encargada de liderar el proceso de innovación en el Gobierno de Puerto Rico.

“El Gobierno debe invertir en tecnología para lograr total transparencia en cuanto al manejo de datos económicos e información financiera, además de implementar un sistema de control y fiscalización de todo el aparato financiero público, incluyendo la recaudación de impuestos y la aplicación de los distintos incentivos contributivos y económicos. Además, la tecnología sirve para hacer los procesos más ágiles y facilitar la accesibilidad de servicios gubernamentales a la ciudadanía. No tengo duda que Glorimar liderará con éxito los procesos de innovación de nuestra Administración. Gracias por aceptar unirte al servicio público”, sentenció el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Explicó que como Chief Innovation Officer, Ripoll Balet estará encargada de fomentar el uso de la tecnología para transformar el Gobierno en uno ágil e integrado que permita mejorar los servicios al ciudadano.

El gobernador hizo el anuncio durante su mensaje en la tercera edición de la premiación W Certified Company 2017 celebrada hoy en el Club Náutico de San Juan.

Detalló que Ripoll Balet posee un Bachillerato en Ciencias con concentración en Tecnologías de Información, Economía e Investigación y también tiene una Maestría en Ingeniería. Ambos grados son del Massachusetts Institute of Technology (MIT). A sus 22 años, se desempeñó como arquitecta de Sistemas de Informática liderando un innovador rediseño de la infraestructura tecnológica de uno de los principales bancos de Puerto Rico. Además, analizó los servicios y data para crear módulos de software que unifican la data transaccional y colaboró con el proyecto de desarrollo de la primera cuenta bancaria completamente electrónica.

Mencoonó que en la actualidad, Ripoll Balet es miembro del Consejo Educacional de MIT, miembro del ‘Entrepreneur Organization’ y pertenece a la Junta Asesora de Women Who Lead. Ripoll Balet además es empresaria y desde 2009 opera una pequeña tienda en Guaynabo enfocada en la venta de juguetes educativos y ropa infantil.

Durante el evento, también, se reconocieron diversas empresas por sus esfuerzos para atraer, desarrollar y promover el mejor talento femenino.

“Felicito a las empresas reconocidas hoy por su compromiso con la inclusión de la mujer en todos los aspectos administrativos y decisionales. Desde el primer día, nuestra administración ha mantenido como norte la inclusión, al nombrar a mujeres a puestos importantes y con un control mayoritario del presupuesto. Hoy reiteramos ese compromiso”, destacó el primer ejecutivo.

En el pasado mes de marzo Rosselló Nevares firmó la Ley de Igualdad Salarial que establece, entre otros asuntos, igual paga por igual trabajo.

Las empresas certificadas fueron evaluadas en cinco áreas medulares para conocer la opinión del talento femenino con relación a programas de aprendizaje y desarrollo, identificación de talento y planes de sucesión, compromiso con la inclusión, compensación y reconocimiento, además de responsabilidad social, tanto interna como externa.

Las empresas que fueron reconocidas durante el evento son Adecco; AIG Insurance Company; Assurant; BASF Agricultural Products de P.R.; Boston Scientific; Larcoop; Edwards Lifesciences Technology SARL; Estrella, LLC; Ethicon; Evertec Inc.; Expressway Graphics Corp.; FirstBank; Fresenius Kabi; IKON Group; Kevane; Grant Thornton; L’Oréal; Lopito, Ileana & Howie Inc.; Medtronic Puerto Rico; Merck; Microsoft Operations Puerto Rico; Pepsi-Cola Manufacturing International Limited; PepsiCo Caribbean, Inc.; RSM Puerto Rico; Stryker; VegabajeñaCoop, Inc.; Vista Ophthalmic Ambulatory Center.