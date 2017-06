Roban comida y medicamentos del Santuario de Animales San Francisco de Asís

CABO ROJO – Supuestamente, desconocidos entraron durante la noche del martes, a las instalaciones del Santuario de Animales San Francisco de Asís, en Cabo Rojo, y robaron el alimento, medicamentos y otros materiales valorados en aproximadamente 5,000 dólares y destinados al bienestar de los 300 perros y gatos que alberga la institución sin fines de lucro.

“Afortunadamente, todos los animales se encuentran bien y no sufrieron ningún tipo de daño. No obstante, ellos y nosotros necesitamos ayuda para poder reponer lo hurtado y que las atenciones de los perros y gatos que están bajo nuestro cuidado no se interrumpan ni se afecten”, expresó Dellymar Bernal Martínez, presidenta de la Junta de Directores de SASFA en declaraciones escritas.

Además de la comida y los medicamentos, también robaron artículos de uso diario, como como bolsas, guantes, papel toalla, agua oxigenada y detergentes de limpieza, y materiales de construcción. Estos materiales de construcción estaban siendo utilizados para la remodelación de las áreas destinadas a los gatos, y a mantener animales aislados mientras se atienden sus condiciones especiales o se culminan tratamientos.

“Se llevaron casi todo, especialmente la comida y los medicamentos, artículos de uso diario y materiales de construcción. Estimamos las pérdidas en $5,000”, reiteró Bernal Martínez.

Esta situación es un duro golpe para la organización, que opera a base de donativos y voluntarios, pues no cuenta con el dinero disponible para reponer de manera inmediata el alimento, los medicamentos y los materiales hurtados.

“Ellos nos necesitan ahora más que nunca y nosotros los necesitamos a ustedes para poderles dar las atenciones que se merecen. Ellos y nosotros contamos contigo. Demostremos juntos que los buenos somos más”, indicó la presidenta de la organización.

Actualmente, SASFA alberga a más de 300 perros y gatos, de los que 175 ya están listos para ser adoptados. El resto se encuentra recibiendo tratamientos preventivos, en proceso de vacunaciones, en espera de esterilización o castración, o padecen condiciones crónicas.

Además de hogares adoptivos, SASFA también necesita donativos para costear sus operaciones diarias y voluntarios que den la mano con el cuido de las mascotas. Si deseas unirte al equipo de voluntarios, escribe a info@sasfapr.org o llama al 787-612-8587.